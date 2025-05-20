نادي ستاد أبيدجان بطلا للدوري الإيفواري لأول مرة منذ نصف قرن

بعد انتظار دام أكثر من 5 عقود، نجح نادي ستاد أبيدجان في استعادة لقب بطولة الدوري الإيفواري لكرة القدم، محققًا إنجازًا تاريخيًا يعيد أمجاد الفريق إلى الواجهة.

وحقق الفريق هذا الإنجاز يوم الأحد، حين تغلب على مضيفه ليس دي ساساندر بثلاثية نظيفة، في مباراة كانت كافية لضمان تتويجه باللقب للمرة السادسة في تاريخ النادي، والأولى منذ عام 1969.

ويأتي هذا الإنجاز المميز تحت قيادة المدرب الفرنسي الشاب ألكسندر لافيت (28 عامًا)، ما يجعله أصغر مدرب يقود فريقًا في الدرجة الأولى الإيفوارية حاليًا.

تولى لافيت تدريب الفريق في يناير/كانون الثاني 2023، وبات منذ تعيينه رمزًا جديدًا للشباب والطموح في كرة القدم الأفريقية، رغم أنه لم يلعب كلاعب محترف سابقًا، إذ اكتسب خبراته التدريبية من خلال العمل كمساعد مدرب في الدوري الفرنسي النسائي ومن خلال تدريبه في دوري الهواة في فرنسا.

ويمثل فوز ستاد أبيدجان عودة قوية لكرة القدم الإيفوارية إلى الساحة المحلية، رغم التحديات التي تواجهها أندية هذا البلد في المنافسات القارية، حيث لم يحرز أي ناد إيفواري لقب دوري أبطال أفريقيا منذ فوز آسيك ميموزا بالبطولة عام 1998.

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ويُعد منتخب كوت ديفوار، من أبرز المنتخبات الأفريقية، وقد حقق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، وكان آخرها لقب كأس الأمم الأفريقية في 2024، لكن التحدي الأكبر يبقى النهوض بمستوى الأندية المحلية لتعزيز حضورها في المحافل القارية.

يُشكل هذا التتويج نقطة انطلاق فارقة في تاريخ ستاد أبيدجان، وفرصة حقيقية لإعادة بناء الفريق والطموح نحو مستقبل أكثر إشراقًا لكرة القدم الإيفوارية.