وظيفة جديدة وراتب سخي للملاكم الأسطوري تايسون

يعود الأميركي مايك تايسون أسطورة الوزن الثقيل السابقة إلى دائرة الضوء في عالم الملاكمة، وهذه المرة ليس بقفازات النزال وإنما وراء الميكروفون.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن تايسون سيعمل محللا خلال الحدث المرتقب "فاتال فيوري" (Fatal Fury) الذي سيتنافس فيه الأميركيان رايان غارسيا ورولاندو رولي روميرو في وزن المتوسط فجر غد السبت الموافق الثالث من مايو/أيار الجاري في تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأميركية.

وبينما ستتطاير اللكمات في الحلبة، سيحصل تايسون على راتب سخي مقابل تحليلات مباشرة وتعليق على النزال المثير بين غارسيا وروميرو.

ورغم أن قيمة المبلغ الحقيقية لم يتم الكشف عنه رسميا، فإن موقع "سيليبريتي تالنت إنترناسيونال" (Celebrity Talent International) أشار إلى أن تايسون سيتقاضى ما بين 150 و200 ألف دولار.

وأعلن البطل العالمي السابق عن مشاركته في وقت سابق من هذا الأسبوع، ونشر على منصة إكس "لا أستطيع الانتظار! سأكون هناك في تايمز سكوير محللا"، مؤكدًا دوره في تقديم الحدث الرئيسي، الذي سيتم بثه عالميا عبر قنوات "دي إيه زد إن" (DAZN).

Mike Tyson x Terence Crawford x Conor Benn 🔥 📸 @ringmagazine pic.twitter.com/JNU9WVT0uq — Boxing Orbit (@boxing_orbit) May 1, 2025

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أول نزال لغارسيا منذ إيقافه

يعود غارسيا أحد أبرز النجوم الصاعدة في الملاكمة الأميركية إلى الحلبة منذ إيقافه لمدة عام بسبب اختبار المخدرات، كما فشل في الوصول إلى الوزن المناسب للنزال من قبل.

ولم يشارك الملاكم البالغ من العمر 26 عاما في أي منافسات منذ ذلك الحين، بل انخرط في خلافات خارج الحلبة لكنه سيعود الآن بنية ثابتة لتأكيد مكانته في فئته.

وتحدث غارسيا عن المخاوف من أن الوقت الذي قضاه بعيدا عن الحلبة قد يعيق أداءه، وقال "عليّ أن أتعامل مع خصمي بجدية.. أنا متسعد للنزال. أشعر بتدفق الأدرينالين الآن".

في المقابل، نجح روميرو -حامل لقب الوزن الخفيف السوبر السابق في رابطة الملاكمة العالمية- في بناء سمعة قوية منذ تحوله إلى الاحتراف، وسيسعى إلى الفوز على غارسيا.

وفقد روميرو (29 عاما) اللقب بعد تعرضه لخسارة ثانية في مسيرته أمام إسحاق كروز في مارس/آذار الماضي، لكنه تعافى منذ ذلك الحين ليهزم مانويل خايميس في سبتمبر/أيلول 2024.