نصيحة محرز لزملائه في الأهلي السعودي قبل نهائي أبطال آسيا للنخبة

طالب الجزائري رياض محرز جناح الأهلي السعودي -اليوم الجمعة- زملاءه في الفريق بتجنب التراخي مع سعي الفريق إلى الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم لأول مرة عندما يواجه كاواساكي فرونتال الياباني غدا السبت.

ويسعى الفريق الذي يتخذ من مدينة جدة مقرا له والذي يتمتع بميزة لعب النهائي أمام جماهيره على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، إلى النجاح في محاولته الثالثة لرفع الكأس بعد خسارته في النهائي عامي 1986 و2012.

ويدخل الأهلي الذي يضم بين صفوفه مجموعة لاعبين مميزين أمثال محرز وروبرتو فيرمينو وإيفان توني، المباراة النهائية باعتباره المرشح الأوفر حظا للفوز، لكن الجناح الجزائري شدد على ضرورة اغتنام الفرصة التي سنحت أمام فريقه في النهائي.

وقال محرز "عندما تلعب هذا النوع من البطولات فإنك تكون مستعدا للفوز، خاصة عندما تلعب على أرضك". وأضاف "لدينا فرصة جيدة لإحضار أول لقب في دوري أبطال آسيا إلى الأهلي، وسنقدم كل ما لدينا".

وتابع "بالطبع لا نواجه هذا المنافس كل أسبوع، هو فريق من اليابان ومختلف بعض الشيء، شاهدنا كيف يلعب، ونعرف النهج الذي يمكننا الاعتماد عليه".

وأردف "الأهم هو بذل قصارى جهدنا والاستمتاع بالمباراة، ربما يظن البعض أن الفريق يلعب النهائي كل موسم، بينما قد لا يخوض البعض أي نهائي في مسيرتهم. لذلك علينا بذل قصارى جهدنا للفوز باللقب مع الأهلي".

إعلان

ومحرز (34 عاما) ليس غريبا على النجاح، إذ كان ضمن تشكيلة مانشستر سيتي التي فازت بثلاثية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2023، بالإضافة إلى أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي من بينها لقب واحد مع ليستر سيتي في عام 2016.

كما كان أيضا لاعبا أساسيا في فوز الجزائر بكأس الأمم الأفريقية 2019، لكنه يتطلع إلى الفوز بأول ألقابه مع الأهلي الذي انتقل إليه من مانشستر سيتي العام الماضي.

وقال محرز الذي أحرز 9 أهداف في البطولة حتى الآن، "هذه كأس في قارة أخرى، في آسيا".

وأضاف "حالفني الحظ باللعب مع أندية حققت العديد من الألقاب إلى جوار لاعبين كبار. عندما تلعب فإن أي لقب أو كأس تنافس من أجله يكون مثيرا". وتابع "أنا متشوق جدا لهذه المباراة، أريد الفوز بلقب مع هذا النادي، وسأبذل قصارى جهدي غدا".