موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في المرحلة الـ37 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2024-2025، والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لهذه المواجهة.

وتقام المباراة غدا السبت الموافق الثالث من مايو/أيار على ملعب نيوفو خوسيه زورييلا معقل بلد الوليد.

وتنطلق صفارة البداية عند الساعة 22:00 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد:

beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

وقد التقى الفريقان في 71 مباراة سابقة، انتهت 50 منها بفوز برشلونة، و10 بفوز بلد الوليد، و11 مباراة بالتعادل.

وانتهت مباراة الذهاب ضمن المرحلة الرابعة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بفوز ساحق لبرشلونة بنتيجة 7-0.

وستكون مهمة برشلونة سهلة عندما يواجه مضيفه بلد الوليد الهابط إلى الدرجة الثانية والذي حقق أربعة انتصارات فقط وسجله الدفاعي الأسوأ بين كل الفرق (81 هدفا في 33 مباراة).

وسيمنح الفوز برشلونة التقدم بفارق سبع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وسيلتقي الفريقان يوم 11 مايو/أيار المقبل على ملعب أوليمبيك لويس كومبانيس في مباراة محتملة لتحديد الفائز باللقب.

التشكيلة الأساسية المحتملة لبلد الوليد:

فيريرا؛ بيريز، كوميرت، أيدو، أزنو؛ ماتشيس، تشوكي، يوريتش، أمالا، مورو؛ سيلا.

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التشكيلة الأساسية المحتملة لبرشلونة:

تير شتيغن؛ غارسيا، كوبارسي، أراوخو، مارتن؛ خافي، بيدري؛ فاتي، لوبيز،جمال؛ توريس.