سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة ديمبلي

يعاني الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي من "شد في عضلات الفخذ الخلفية" تعرض له خلال المواجهة التي فاز فيها فريقه باريس سان جيرمان على أرسنال الإنجليزي 1-0 في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكن "حالته تتحسن بشكل إيجابي"، وفقا لما أفاد به نادي العاصمة اليوم الجمعة.

ولن يتم استدعاء ديمبلي -الذي يقدم أفضل مستوياته في الفترة الأخيرة- إلى المواجهة المقبلة غير المؤثرة في الدوري الفرنسي أمام ستراسبورغ غدا السبت.

وقال الإسباني لويس إنريكي مدرب الفريق في مؤتمر صحفي بمقر النادي في بواسي (إيفلين) "من المؤكد أنه لن يلعب غدا (السبت)".

وكان النادي أصدر بيانا قبلها جاء فيه "يعاني عثمان ديمبلي من شد في عضلة الفخذ الأيمن، حالته تتحسن بشكل جيد، سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل بشأن وضعه في وقت قريب".

وفي السياق ذاته، يعاني المدافع بريسنيل كيمبيمبي -الذي عاد قبل فترة وجيزة من الإصابة- من "تورم عظمي في مشط القدم الثاني للقدم اليمنى"، بحسب ما ذكر سان جيرمان الذي أوضح أيضا أنه "سينال قسطا من الراحة خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

ويقدم ديمبلي (27 عاما) مستويات لافتة في الأشهر الأخيرة، إذ سجل ما مجموعه 33 هدفا وقدّم 12 تمريرة حاسمة في 45 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، كما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة ضد أرسنال.