رسالة كلوب لسلوت بعد تتويج ليفربول بلقب البريميرليغ

قال الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول أن سلفه يورغن كلوب تواصل معه لتهنئته بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 الأحد الماضي.

وفاز فريق سلوت على توتنهام هوتسبير بنتيجة 5-1 في أنفيلد ليحصد لقب الدوري رقم 20 في تاريخه.

ووصف الهولندي الأحد الماضي بأنه "أحد أفضل أيام حياته"، وكان كلوب -الذي فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في 2019-2020- من بين الأشخاص الذين أرسلوا له رسائل تهنئة بعد المباراة.

وقال سلوت اليوم الجمعة "هناك الكثير من الرسائل وهي متشابهة بنسبة كبيرة، ولكنها تأتي جميعها من قلوب طيبة".

وأضاف "حاولت الإجابة عن جميعها. كان الأمر مذهلا خاصة بالنسبة لجماهير ليفربول، كان على الأرجح أحد أفضل أيام حياتهم، وكان الأمر نفسه بالنسبة لي. كان من الرائع حقا أن أكون جزءا من هذا الحدث، وأن أرى مدى أهميته للجماهير واللاعبين".

وتابع الهولندي "أشهر شخص راسلني؟ أعتقد أنه يورغن! ماذا قال؟ تهانينا، الآن أعرف مدى تميز هذا النادي، أنا جزء من التاريخ، إنه إنجاز رائع للجماهير والنادي".

وواصل سلوت حديثه: "كنت دائما أقول للاعبين إن جماهيرنا مميزة حقا، وإن اللعب في هذا النادي مميز، لا أعتقد أنني سأضطر لإخبار أي شخص مرة أخرى بمدى تميز جماهيرنا".

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وسيخوض ليفربول مباراته الأولى كبطل للدوري الممتاز عندما يواجه تشلسي غدا الأحد. وتطلعا إلى بقية الموسم، قال سلوت: "من الجيد أن نواجه فرقا قوية جدا مثل تشلسي وأرسنال وكريستال بالاس، وهذا يعطي هذه المباريات تحديا كبيرا".