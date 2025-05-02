تير شتيغن يعود لحراسة مرمى برشلونة بعد غياب دام 223 يوما

سيعود حارس مرمى برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الألماني مارك أندريه تير شتيغن الغائب عن الملاعب منذ سبتمبر/أيلول 2024 بسبب إصابة في الركبة إلى الوقوف بين الخشبات الثلاث غدا السبت أمام بلد الوليد، وفقا لما أعلن مدربه ومواطنه هانسي فليك اليوم الجمعة.

وقال فليك (60 عاما) في مؤتمر صحفي عشية اللقاء "سيعود تير شتيغن إلى التشكيلة الأساسية غدا"، مضيفا مازحا "ويمكننا أن ننهي المؤتمر الصحفي على هذا الأساس".

وكان الحارس الدولي الألماني (33 عاما) قد تعرض لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى (تمزق وتر الرضفة) في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف مدرب بايرن ميونخ والمنتخب الألماني السابق "مارك يسير على الطريق الصحيح، وفي مستوى جيد، وأرى ذلك خلال التمارين الرائعة".

وأكد فليك أن هذا من شأنه أن يمنح الحارس البولندي فويتشيك تشيزني الذي حل بدلا من تير شتيغن في حراسة مرمى برشلونة منذ 7 أشهر بعض الراحة قبل مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي الثلاثاء المقبل (تعادلا 3-3 ذهابا).

ولم يرد فليك منح الكثير من التفاصيل عن إصابة المدافع أليخاندرو بالدي والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، في حين يغيب الظهير الفرنسي جول كونديه عن التشكيلة للإصابة أيضا.

إعلان

وعندما سُئل عن هذا الثلاثي قال إنهم أيضا "على الطريق الصحيح، لكن يتعين علينا التحلي بالصبر".

وقبل التوجه إلى مدينة ميلانو يحل برشلونة متصدر الدوري بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب (76 نقطة مقابل 72) ضيفا على بلد الوليد -الذي هبط إلى الدرجة الثانية- غدا السبت في الجولة الـ34.