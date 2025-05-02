سعره 3 آلاف يورو.. قميص خاص لبرشلونة في الكلاسيكو ضد ريال مدريد

أعلن فريق برشلونة -اليوم الجمعة- أنه سيلعب بقميص خاص في "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد المقرر الأحد 11 مايو/أيار الجاري ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيرتدي زملاء الموهبة لامين جمال قميصا بشعار "كاكتوس جاك" وهو اسم العلامة التجارية التي أسسها مغني الراب الأميركي الشهير ترافيس سكوت.

وسيقدم مغني الراب -الذي يحظى بعشرات الملايين من الاجتماعات الشهرية على منصة "سبوتيفاي"- عرضا على خشبة المسرح في برشلونة عشية الكلاسيكو بين البارسا والريال.

وحققت هذه القمصان نجاحا كبيرا بين مشجعي البلوغرانا بحسب صحيفة ماركا، ففي أقل من نصف ساعة نفدت النسخ الموقعة من القمصان على الموقع الإلكتروني، التي بيعت الوحدة منها بسعر 2999.99 يورو، بينما بلغ سعر الإصدار المحدود المكون من 1899 وحدة 399.99 يورو.

عادة برشلونية

منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، دأب فريق برشلونة قبل كل كلاسيكو أن يرتدي قميصا خاصا كجزء من التعاون مع منصة سبوتيفاي التي يعتبر شعارها الراعي المعتاد للقميص.

وسبق أن تزين قميص برشلونة ببعض شعارات فنانين أو مجموعات موسيقية أمثال كولدبلاي وكارول جي ورولينغ ستونز وروزاليا، ودريك.

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وعلق المدافع الفرنسي جول كوندي على الموقع الرسمي لنادي برشلونة: "بصفتي مستمعا قديما لترافيس ومهتما بالأناقة، أجد هذا التعاون مع سبوتيفاي مفيدا للغاية". إن "رؤية شعار "كاكتوس جارك" على قميصنا والانخراط في مشروع يجمع بين كرة القدم والأزياء والموسيقى يلهمني بشدة وأنا فخور بأن أكون جزءا من النادي الذي يحمل هذا المشروع، إلى الأمام"

بعد فوزه على ريال مدريد السبت الماضي في نهائي كأس ملك إسبانيا (3-2 بعد الوقت الإضافي)، سيستضيف برشلونة غريمه المدريدي. ومع تبقي 5 مباريات، يتقدم برشلونة بـ4 نقاط على منافسه.

في مباراة الذهاب، قدم برشلونة عرضا رائعا أمام النادي الملكي، وفاز 4-0 وسجل الأهداف رافينيا ولامين جمال وروبرت ليفاندوفسكي (ثنائية)، وتلك المباراة ارتدى الكتالونيون قمصانا تحمل شعار الفرقة البريطانية كولدبلاي.