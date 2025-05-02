الحكم القطري الجاسم يدير نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

يقود الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم موسم 2024-2025، بين الأهلي السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني، التي تقام غدا السبت على ملعب مدينة (الملك عبد الله الرياضية).

ويعد هذا الظهور الثاني للجاسم كحكم ساحة في نهائي أهم بطولة للأندية في القارة، بعد أن أدار نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بين بيرسيبوليس الإيراني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

وستكون هذه هي المباراة السادسة التي يديرها الجاسم في النسخة الحالية من البطولة، بعد 4 مباريات في مرحلة الدوري وواحدة في دور الـ16، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

ويعاون الجاسم في إدارة اللقاء الحكمان المساعدان طالب سالم المري ورمزان سعيد النعيمي، وكلاهما من قطر، إلى جانب الحكم الرابع أحمد العلي من الكويت، في حين سيكون عبد الهادي العنزي من الكويت حكما مساعدا احتياطيا.

وسيتولى القطري خميس محمد المري مهمة حكم الفيديو المساعد (فار)، بمساعدة فو مينغ من الصين.

وبلغ الأهلي النهائي بفوزه على مواطنه الهلال بينما وصل كاواساكي لمباراة حسم اللقب في أرفع مسابقة للأندية في آسيا بالفوز على النصر السعودي. ويسعى الفريقان لتحقيق اللقب لأول مرة.