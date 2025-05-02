إقالة جيسوس مدرب الهلال السعودي وتعيين الشلهوب مدربا مؤقتا

كشفت تقارير صحفية سعودية -أمس الخميس- أن نادي الهلال قرر الغاء عقد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس بعد الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وخرج الهلال من المسابقة القارية بعد أن خسر أمام مواطنه الأهلي 1-3 في الدور نصف النهائي.

وكتبت صحيفة الرياضية السعودية في حسابها على منصة إكس "الهلال يلغي عقد البرتغالي جورجي جيسوس ويكلف محمد الشلهوب بقيادة الفريق بشكل مؤقت، ويقترب من الاتفاق مع مدرب عالمي كبير".

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار إدارة "الزعيم" بالتخلي عن جيسوس جاء بسبب تراجع نتائج الفريق في الموسم الجاري على المستويين المحلي والقاري.

ويتفاوض الهلال حاليا مع أربعة مدربين عالميين أبرزهم الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، كما دخلت إدارة الهلال في مفاوضات مع سيموني إنزاغي مدرب انتر ميلان الإيطالي لتدريب الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

عاجل 🔴 نادي #الهلال يلغي عقد المدرب جيسوس .. ويكلف محمد الشلهوب بقيادة الفريق مؤقتًا. (الرياضية) pic.twitter.com/3lVN9RtUFP — خبر عاجل (@AJELNEWS24) May 1, 2025

وخاض المدرب البرتغالي البالغ من العمر 70 عاما مع الهلال 46 مباراة هذا الموسم وفاز في 32 منها بينما خسر 8 وتعادل في 6.

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يحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين بفارق 6 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر فيما ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين من الدور ربع النهائي.