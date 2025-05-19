ربع مدربي الدوري الإيطالي يغيبون عن مباريات الجولة الأخيرة للإيقاف

يغيب ربع مدربي أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم عن مقاعد البدلاء في مباريات الجولة الأخيرة من الموسم، بمن في ذلك أنطونيو كونتي مدرب نابولي وسيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان المتنافسان على اللقب.

وسيضطر كونتي وإنزاغي لأن يتابعا مباراتي فريقيهما من المدرجات، في حين يتنافس فريقاهما على لقب الدوري يوم الجمعة المقبل.

ويتصدر نابولي جدول الترتيب بفارق نقطة أمام إنتر ميلان، ويستضيف فريق كالياري في الجولة الأخيرة، في حين يحل إنتر ميلان حامل اللقب ضيفا على كومو، وإذا أنهيا الموسم بنفس عدد النقاط فستقام مباراة فاصلة بينهما لتحديد بطل الدوري.

وجرى طرد كونتي في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي تعادل فيها نابولي مع بارما سلبيا أمس الأحد بعدما دخل في مشادة مع دكة بدلاء الفريق المنافس، وحصل كريستيان شيفو مدرب بارما على البطاقة الحمراء بسبب رد فعله.

وحصل إنزاغي وماركو باروني مدرب لاتسيو على البطاقة الحمراء قبل دقيقتين من نهاية المباراة التي تعادل فيها إنتر مع لاتسيو 2-2 بسبب الاعتراض.

وحصل سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان على بطاقة حمراء عقب نهاية المباراة التي خسرها فريقه أمام روما 1-3، وسيغيب عن مباراة الجولة الأخيرة التي يمكن أن تكون الأخيرة له في تدريب ميلان.

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وذكرت رابطة الدوري الإيطالي اليوم الاثنين أن جميع المدربين الخمسة قد تم توقيع عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة عليهم، وجميعهم باستثناء تشيفو تم تغريمهم أيضا مبلغ 5 آلاف يورو (نحو 5600 دولار).