أغلى 10 صفقات للاعبين إسبان في تاريخ ريال مدريد

دخل الإسباني دين هويسين لاعب بورنموث الإنجليزي والمنتقل مؤخرا إلى ريال مدريد تاريخ النادي الملكي حتى قبل أن يرتدي القميص الأبيض.

وأعلن ريال مدريد السبت تعاقده مع هويسين (20 عاما) على أن ينضم للفريق بعد نهاية الموسم الحالي، في عقد سيمتد لـ5 سنوات أي حتى صيف 2030.

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ورغم أن ريال مدريد لم يكشف في بيانه الذي نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي عن القيمة المالية للصفقة، إلا أن تقارير إسبانية وإنجليزية عديدة وكذلك موقع "ترانسفير ماركت" الشهير أكدت أنها بلغت 59 مليون يورو.

وعليه بات هويسين أغلى صفقة انتقال للاعب إسباني في تاريخ ريال مدريد متفوقا على العديد من نجوم اللعبة في البلاد وفي مقدمتهم تشابي ألونسو، الذي يقترب بدوره من تسلّم مهمة تدريب النادي الملكي.

وأصبح ألونسو لاعبًا في صفوف ريال مدريد بعد أن تعاقد معه النادي الملكي صيف عام 2009 قادما من ليفربول، قبل أن يرحل بعد عدة مواسم إلى بايرن ميونخ الألماني.

وتاليا قائمة تضم أغلى 10 لاعبين إسبان تعاقد معهم ريال مدريد طوال تاريخه:

دين هويسين: تعاقد معه ريال مدريد في 2025 قادما من بورنموث الإنجليزي مقابل 59 مليون يورو. تشابي ألونسو: تعاقد معه ريال مدريد في صيف عام 2009 قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل 34.5 مليون يورو. ألفارو أودريوزولا: تعاقد معه ريال مدريد في صيف عام 2018 قادما من ريال سوسيداد مقابل 32 مليون يورو. آسير إياراميندي: تعاقد معه ريال مدريد في صيف عام 2013 قادما من ريال سوسيداد مقابل 32 مليون يورو. ألفارو موراتا: تعاقد معه ريال مدريد في صيف عام 2016 قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 30 مليون يورو. إيسكو: تعاقد معه ريال مدريد في صيف عام 2013 قادما من ملقا مقابل 30 مليون يورو. سيرجيو راموس: تعاقد معه ريال مدريد صيف عام 2005 قادما من إشبيلية مقابل 27 مليون يورو. داني سيبايوس: تعاقد معه ريال مدريد صيف عام 2017 قادما من ريال بيتيس مقابل 16.5 مليون يورو. راؤول ألبيول: تعاقد معه ريال مدريد صيف عام 2009 قادما من فالنسيا مقابل 15 مليون يورو. بيدرو مونتيس: تعاقد معه ريال مدريد صيف عام 2000 قادما من راسينغ سانتاندير مقابل 13.2 مليون يورو.