ثورة في ريال مدريد بعد وصول ألونسو

يواجه تشابي ألونسو المدرب القادم لريال مدريد تحديات عديدة، حتى قبل تسلم مهمته رسميا لتدريب النادي الملكي.

ومن المتوقّع أن يحدث وصول ألونسو ثورة في صفوف الفريق في وقت ما زال فيه مستقبل عديد من اللاعبين غامضا وينتظرون تحديد مصيرهم مع الوصول المنتظر للمدرب الجديد بدءا من الأول من يونيو/حزيران المقبل، وفق ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية.

وبدأت ملامح التغيير تتضح رويدا رويدا، مع اقتراب وصول الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ليفربول ليشغل مركز الظهير الأيمن، وتعاقد ريال مدريد مع دين هويسين من بورنموث، أما مركز الظهير الأيسر فتبدو فيه الأفضلية لألفارو كاريراس لاعب بنفيكا.

وبعد انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية، يخطط ريال مدريد للتعاقد مع لاعب خط وسط مع احتمال البحث عن مهاجم، وهي خطط تعتمد على ما سيحدث مع اللاعبين الحاليين الذين هم جوهر القضية، وفق الصحيفة.

تُعد حالة رودريغو هي الأكثر حساسية، فبعيدا عن حالته النفسية والغموض الذي يلف قراراته الأخيرة، منها عدم مشاركته في عمليات الإحماء قبل مباراة برشلونة في الليغا، فإن وضعه الرياضي صعب للغاية.

ولم يسجّل اللاعب البرازيلي سوى هدف وحيد منذ فبراير/شباط الماضي، بالإضافة إلى تألق أردا غولر الذي سيمحنه ألونسو دورا أكبر في الموسم القادم، وهي فرضيات تعقّد وضعية رودريغو الذي تتنافس على التعاقد معه عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها مانشستر يونايتد وأرسنال.

🚨Madrid are to announce the departure of Rodrigo base on the club decision for no longer needing the player at the club..

The Brazilian player is open to many clubs in Europe to be listed soon

