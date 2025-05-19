ثورة في ريال مدريد بعد وصول ألونسو

يواجه تشابي ألونسو المدرب القادم لريال مدريد تحديات عديدة، حتى قبل تسلم مهمته رسميا لتدريب النادي الملكي.

ومن المتوقّع أن يحدث وصول ألونسو ثورة في صفوف الفريق في وقت ما زال فيه مستقبل عديد من اللاعبين غامضا وينتظرون تحديد مصيرهم مع الوصول المنتظر للمدرب الجديد بدءا من الأول من يونيو/حزيران المقبل، وفق ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية.

❔ Cinco incógnitas para Xabi

🤷‍♂️ El futuro de Rodrygo permanece en ‘stand-by’, a la espera de un cara a cara con Xabi. Alaba y Mendy también serán citados a una charla. Y habrá debate en el medio.

✍️ @AS_SergioLopez https://t.co/ehFwpM5FPX — Diario AS (@diarioas) May 19, 2025

وبدأت ملامح التغيير تتضح رويدا رويدا، مع اقتراب وصول الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع ليفربول ليشغل مركز الظهير الأيمن، وتعاقد ريال مدريد مع دين هويسين من بورنموث، أما مركز الظهير الأيسر فتبدو فيه الأفضلية لألفارو كاريراس لاعب بنفيكا.

وبعد انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية، يخطط ريال مدريد للتعاقد مع لاعب خط وسط مع احتمال البحث عن مهاجم، وهي خطط تعتمد على ما سيحدث مع اللاعبين الحاليين الذين هم جوهر القضية، وفق الصحيفة.

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ملف رودريغو

تُعد حالة رودريغو هي الأكثر حساسية، فبعيدا عن حالته النفسية والغموض الذي يلف قراراته الأخيرة، منها عدم مشاركته في عمليات الإحماء قبل مباراة برشلونة في الليغا، فإن وضعه الرياضي صعب للغاية.

ولم يسجّل اللاعب البرازيلي سوى هدف وحيد منذ فبراير/شباط الماضي، بالإضافة إلى تألق أردا غولر الذي سيمحنه ألونسو دورا أكبر في الموسم القادم، وهي فرضيات تعقّد وضعية رودريغو الذي تتنافس على التعاقد معه عدة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها مانشستر يونايتد وأرسنال.

🚨Madrid are to announce the departure of Rodrigo base on the club decision for no longer needing the player at the club.. The Brazilian player is open to many clubs in Europe to be listed soon

(@theMadridZone).. pic.twitter.com/llz1t9c7rJ — Inside Reality Football (@RealityLfc) May 13, 2025

ويريد ألونسو اللعب بثنائي هجومي (كيليان مبابي وفينيسيوس) مع جود بيلينغهام على اليسار وغولر على اليمين، مما يعني أن رودريغو سيبدأ الموسم الجديد بدور ثانوي، الأمر الذي يجعله على أعتاب الرحيل.

ومن أجل اتخاذ القرار النهائي، ينتظر رودريغو محادثة مباشرة مع ألونسو لفهم خططه.

شكوك حول ديفيد ألابا

لم يعد ألابا، الذي يُعتبر ثالث أعلى اللاعبين أجرا في ريال مدريد (22.5 مليون يورو سنويا)، يقدّم مستوى يليق بلاعب أساسي لكن لديه عقدا حتى عام 2026، وهنا تكمن المشكلة.

يريد ألونسو التأكد أولا من قدرة اللاعب على مجاراة الإيقاع البدني والتكتيكي المطلوب، إضافة إلى إخباره -صراحة- أن مكانه في التشكيلة الأساسية لم يعد مضمونا مع وجود هويسين وأنطونيو روديغر وراؤول أسيسنيو، كل ذلك في وقت ما زال فيه خيار الانتقال إلى السعودية مطروحا على الطاولة.

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فيرلاند ميندي

وصول كاريراس المنتظر (الصفقة محسومة بنسية 95% وفق الصحيفة) سيسبّب تكدسا في مركز الظهير الأيسر، مما يعني وجوب عقد اجتماع مع ميندي لمعرفة رأيه في قبول لعب دور ثانوي.

وتشكّل الحالة البدنية للاعب الفرنسي معضلة أخرى، خاصة أنه تعرّض لـ4 إصابات في الموسم الحالي "وهو عدد كبير ومقلق".

بدلاء خط الوسط

من المقرر أن يجتمع ألونسو مع الثنائي إدواردو كامافينغا وداني سيبايوس لإخبارهما بأنهما سيكونان بدلاء في الموسم القادم خلف أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي وبيلينغهام، ثم سيترك لهما حرية القرار بما يناسب مستقبلهما المهني.