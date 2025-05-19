محمد صلاح رابع لاعب أفريقي يصل إلى 300 مباراة بالدوري الإنجليزي

أصبح محمد صلاح رابع لاعب أفريقي يصل إلى المباراة رقم 300 له في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تواجده في التشكيل الأساسي لفريقه ليفربول في مواجهة برايتون والتي تقام اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 37 من البريميرليغ.

ونجح صلاح في قيادة ليفربول إلى التتويج باللقب للمرة 20 في تاريخه، وسجل 28 هدفا في بطولة الدوري هذا الموسم حتى الآن، في أول موسم للفريق تحت قيادة الهولندي آرني سلوت.

ووصل صلاح إلى المباراة رقم 300 له مع ليفربول في الدوري ورقم 400 في كافة المسابقات، مضيفا رقما قياسيا جديدا إلى ما قدمه على مدار سنوات مع الفريق.

وانضم صلاح إلى 3 لاعبين أفارقة آخرين سبق لهم خوض أكثر من 300 مباراة وهم: