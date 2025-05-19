قصة "لعنة النهائيات" التي أصابت هالاند هداف مانشستر سيتي

زادت الشكوك حول مدى فاعلية النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المباريات النهائية، وذلك بعد خسارة فريقه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفرّط هالاند ومانشستر سيتي -السبت الماضي- بالفرصة الوحيدة لإنقاذ موسمهم المخيّب للآمال بعد الخسارة أمام كريستال بالاس بهدف نظيف في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي الشهير، وفيه أخفق المهاجم النرويجي مجددا في هزّ الشباك.

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وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن هالاند فشل في هز الشباك في جميع المباريات النهائية التي خاضها مع الفريق السماوي بمختلف البطولات، منذ انضمامه إليه صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند.

Erling Haaland has now failed to score in his last NINE cup finals – and all eight that he has featured in for Manchester City (including Community Shields). 😮 He has also failed to score in his six appearances for the club at Wembley. 😶 pic.twitter.com/Yv5WIEtwUV — WhoScored (@WhoScored) May 17, 2025

وتاليا جميع المباريات التي فشل خلالها هالاند في تسجيل الأهداف في المباريات النهائية بمختلف البطولات:

مانشستر سيتي 2-1 مانشستر يونايتد (نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2022-2023). مانشستر سيتي 1-0 إنتر ميلان (نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023). مانشستر سيتي 1 (1) – (4) 1 أرسنال بركلات الترجيح (كأس الدرع الخيرية 2023). مانشستر سيتي 1 (5) – (4) 1 إشبيلية بركلات الترجيح (كأس السوبر الأوروبي 2023). مانشستر يونايتد 2-1 مانشستر سيتي (نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024). مانشستر سيتي 1 (7) – (6) 1 مانشستر يونايتد بركلات الترجيح (كأس الدرع الخيرية 2024). مانشستر سيتي 0-1 كريستال بالاس (نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025).

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وعلّقت الصحيفة الإسبانية على هذه الإحصائية بالقول إن "هالاند مُصاب بلعنة، إذ أكمل 7 مباريات نهائية لاعبا لمانشستر سيتي ممن دون أي يسجل أي هدف".

وسنحت لهالاند فرصة التخلص من هذه اللعنة حين احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس.

Erling Haaland at Wembley: ❌ vs. Sheffield United (FA Cup Semi-final)

❌ vs. Man Utd (FA Cup Final)

❌ vs. Arsenal (Community Shield)

❌ vs. Man Utd (FA Cup Final)

❌ vs. Man Utd (Community Shield)

❌ vs. Crystal Palace (FA Cup Final) Tends To Struggle In Big Matches. 🤭🤭🤭 pic.twitter.com/RKohsc72er — Statman Dave (@StatmanDave) May 17, 2025

وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن هالاند في طريقه لتنفيذ ركلة الجزاء، فاجأ النرويجي الجميع بمنح الكرة لزميله المصري عمر مرموش، الذي حرمه دين هندرسون حارس الفريق اللندني من تعديل النتيجة.

حتى أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لم يفهم سبب هذا القرار، إذ أجاب عن سؤال بشأن ذلك -بعد المباراة- بالقول: "لا أعلم ما الذي حدث؟ لم أتحدث معهما، هما من قررا ذلك".

في الأثناء، يرى النجم الإنجليزي الأسبق واين روني أن هالاند خاف من تنفيذ ركلة الجزاء لذا قرّر تركها لزميله مرموش.

وقال "من المستحيل أن يتنازل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو عن تنفيذ ركلة جزاء، هذا ما يميّز هذين اللاعبين عن هالاند أو كيليان مبابي".

وأضاف "عندما يُهدر هالاند الفرص يبدو عليه التأثر بذلك. ربما كانت فكرة تسديد ركلة جزاء في ويمبلي عبئا كبيرا عليه، لا أحد يعلم فهو في النهاية إنسان".

يُذكر أن هالاند نفّذ خلال الموسم الحالي 7 ركلات جزاء في جميع البطولات، سجل 4 منها في حين أخفق في 3 أخرى.