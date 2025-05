قصة "لعنة النهائيات" التي أصابت هالاند هداف مانشستر سيتي

زادت الشكوك حول مدى فاعلية النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المباريات النهائية، وذلك بعد خسارة فريقه في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفرّط هالاند ومانشستر سيتي -السبت الماضي- بالفرصة الوحيدة لإنقاذ موسمهم المخيّب للآمال بعد الخسارة أمام كريستال بالاس بهدف نظيف في النهائي الذي أقيم على ملعب ويمبلي الشهير، وفيه أخفق المهاجم النرويجي مجددا في هزّ الشباك.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن هالاند فشل في هز الشباك في جميع المباريات النهائية التي خاضها مع الفريق السماوي بمختلف البطولات، منذ انضمامه إليه صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند.

Erling Haaland has now failed to score in his last NINE cup finals – and all eight that he has featured in for Manchester City (including Community Shields). 😮

He has also failed to score in his six appearances for the club at Wembley. 😶 pic.twitter.com/Yv5WIEtwUV

— WhoScored (@WhoScored) May 17, 2025