ناد يبيع عشب ملعبه قِطعًا احتفالا بالعودة للدوري الألماني

بعد ساعات من صعود فريق كولون إلى الدوري الألماني لكرة القدم، تم بيع أجزاء من عشب أرضية ملعبه عبر الإنترنت، لتكون تذكارات احتفالية بالمناسبة.

وبعد فوزه الكبير على ضيفه كايزرسلاوترن 4-صفر، والذي منحه لقب دوري الدرجة الثانية، اقتحم الآلاف من جماهير كولون أرض الملعب وأخذوا معهم بعض قطع العشب من أرضيته.

ويتم بيع تلك القطع الآن بأحجام مختلفة عبر منصة "كلاينانتسيغن" بأسعار تبدأ من يورو واحد (1.13 دولار) إلى 1948 يوروا في إشارة إلى تاريخ تأسيس النادي.

وتضمنت عمليات البيع أيضا أجزاء من شبكة المرمى، وفي إعلان آخر تم عرض زجاجة المياه التي كانت مع الحارس مارفين شواب في مباراة الصعود.

وأظهرت الصور المرفقة الزجاجة وهي مغطاة بملاحظات عن المسددين المحتملين لضربات الجزاء في الفريق المنافس.

وقالت متحدثة باسم كولون تعليقا على ذلك: "بالنسبة إلى الجماهير هذا هو الشيء الأفضل في العالم، لا يمكننا التعليق بأكثر من ذلك".

وسيتم استبدال أرضية الملعب في فترة التوقف استعدادا للموسم الجديد، وكان من المقرر إزالة العشب على أي حال من أجل إقامة حفلات موسيقية على أرض الملعب.

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وفي الوقت نفسه، تم عرض أجزاء من أرضية ملعب "فولكس بارك ستاديون"، حيث نجح فريق هامبورغ في ضمان الصعود للدوري قبل أسبوع وسط أجواء غير سارة.