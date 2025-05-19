موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب بالدوري السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الاتحاد ضد الشباب في الجولة الـ33 من الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الشباب والاتحاد

تقام مباراة الشباب والاتحاد غدا الثلاثاء الموافق 20 مايو/أيار الجاري على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب. وتبدأ الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

وفاز الاتحاد في مواجهة الدور الأول 2-1، لكن الشباب يتفوق على "العميد" في نتائج المواجهات السابقة بـ49 انتصارا مقابل 48 للاتحاد وانتهت 41 مباراة بالتعادل.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الاتحاد في الدوري السعودي:

SSC1 HD

SSC1 SD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وضمن الاتحاد التتويج بلقب الدوري السعودي منذ الجولة الماضية، وينفرد بالصدارة برصيد 77 نقطة بفارق 6 نقاط عن الهلال الذي ضمن المركز الثاني، ويأتي النصر بالمرتبة الثالثة (65 نقطة).

ويحتل الشباب المركز السادس برصيد 57 نقطة خلف الأهلي -المتوج بدوري أبطال آسيا للنخبة- بـ7 نقاط.

صراع بنزيمة وحمد الله لتجاوز رونالدو

وتشهد المواجهة صراعا خاصا على لقب هداف الدوري السعودي بين مهاجم الاتحاد النجم الفرنسي كريم بنزيمة، والمغربي عبد الرازق حمد الله هداف فريق الشباب، ولكل منهما 21 هدفا في وصافة ترتيب الهدافين خلف نجم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو (23 هدفا) الذي غاب عن فريقه في المباراتين السابقتين ومن المتوقع استمرار غيابه.

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ومن المؤكد أن فريق الاتحاد استفاد تماما من التركيز بشكل كامل على المنافسات المحلية في تحقيق لقب الدوري السعودي، نتيجة غيابه القاري بعد حلوله خامسا في دوري الموسم الماضي، في حين انشغل خصومه بدوري أبطال آسيا للنخبة الذي ذهب لقبه للأهلي على حساب كاواساكي فرونتالي الياباني.