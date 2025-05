شاهد.. رونالدو الابن يتألق ويقود البرتغال إلى التتويج ببطولة دولية

قاد كريستيانو جونيور النجل الأكبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منتخب بلاده إلى التتويج ببطولة فلاتكو ماركوفيتش الدولية للناشئين.

وسجل كريستيانو جونيور هدفين في المباراة النهائية التي جمعت بين المنتخبين البرتغالي والكرواتي تحت سن 15 عاما، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-2.

واحتاج كريستيانو جونيور لـ12 دقيقة فقط من أجل وضع منتخب بلاده في المقدمّة، حين دخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ويستقبل تمريرة من أحد زملائه، سددها مباشرة من الزاوية الضيقة لترتطم بالعارضة وتواصل طريقها نحو الشباك.

First two goals ever for Cristiano Ronaldo Jr with Portugal U15! ✨🇵🇹 pic.twitter.com/pB9eOElOOq

واحتفل كريستيانو جونيور بأول أهدافه الدولية مع زملائه عند الراية الركنية على طريقة والده كريستيانو رونالدو الشهيرة "سيييي Si".

ورغم نجاح المنتخب الكرواتي في تعديل النتيجة 1-1 إلا أن كريستيانو جونيور عاد ووضع البرتغال في المقدمة من جديد من كرة رأسية وجهها إلى القائم البعيد، وذلك في الشوط الثاني.

وأدرك منتخب كرواتيا التعادل مرة أخرى 2-2 لكنّ هدفا متأخرا من اللاعب كابرال منح البرتغال الفوز بالمباراة النهائية 3-2 وبالتالي التتويج بالبطولة التي تُقام سنويا في كرواتيا لفئة تحت 15 عاما بهدف اكتشاف المواهب الشابة من مختلف المنتخبات العالمية.

Cristiano Ronaldo Jr. scored his first two goals for Portugal U15s in their 3-2 win over Croatia.

Of course he hit the SIUUU.

Like father, like son 🗣️ pic.twitter.com/04jVvY0FGu

— B/R Football (@brfootball) May 18, 2025