مولودية الجزائر يقترب من الاحتفاظ بلقب الدوري بفوزه على وفاق سطيف

اقترب فريق مولودية الجزائر من الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي لكرة القدم بعد فوزه الكبير 4-1 على ضيفه وفاق سطيف اليوم الاثنين.

واستفاد مولودية الجزائر من خسارة شبيبة القبائل السبت الماضي على ميدانها أمام شبيبة الساورة وتعادل شباب بلوزداد 1-1 مع أولمبي الشلف اليوم الاثنين.

وحملت أهداف مولودية الجزائر توقيع محمد بانجورا في الدقيقتين 21 و71 محمد بن خماسة في الدقيقة 68 وأكرم بوراس في الدقيقة 78، بينما سجل صلاح الدين بوشامة هدف الوفاق الوحيد في الدقيقة 49.

وأصبح رصيد مولودية الجزائر 49 نقطة من 25 مباراة بفارق 3 نقاط أمام شبيبة القبائل أقرب الملاحقين والذي خاض 26 لقاء.

وبقي رصيد وفاق سطيف 38 نقطة في المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، تعادل شباب بلوزداد 1-1 مع أولمبي الشلف.

وسجل للشباب في الدقيقة الثالثة عبد الرحمن مزيان، قبل أن يدرك رضوان بونوة التعادل في الدقيقة 51.

وبات رصيد شباب بلوزداد 45 نقطة في المركز الثالث في حين أصبح رصيد أولمبي الشلف 33 نقطة في المركز التاسع.