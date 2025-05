لاعبون أغلبهم من ريال مدريد أشاد بهم ميسي

يحرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي على إظهار احترامه لكثير من لاعبي كرة القدم في معظم مقابلاته الإعلامية، حيث لا يبخل بعبارات المديح والإطراء حتى على أقوى منافسيه.

وكثيرون هم الذين يعتبرون ميسي بأنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، وتعزّزت هذه الفكرة بعد تتويجه بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين في البطولة التي تُوج بها عام 2022 في قطر، ومع ذلك يتحلى "البرغوث" بالتواضع عند ذكر أسماء خصومه من نجوم اللعبة وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.

وسلّطت الصحيفة البريطانية الضوء على 6 لاعبين أثنى عليهم ميسي كثيرا وأغدق عليهم بعبارات الإطراء في السنوات الماضية، حيث يعتبرهم لاعبين من الطراز العالمي.

ترى الصحيفة البريطانية أنه أحد القلائل الذين يمكنهم منازعة ميسي على لقب الأفضل في التاريخ بالنظر إلى أرقامه الشخصية وجوائزه الفردية والجماعية.

وقال ميسي عن التنافس الشديد مع رونالدو والذي استمر سنوات "لطالما كانت معركة إن صح التعبير. معركة رياضية رائعة، أعتقد أننا تنافسنا بشدة لأننا كنا نتمتع بروح تنافسية عالية. وكان يرغب في الفوز بكل شيء مثلي تماما".

8️⃣🌕 for Messi & 5️⃣🌕 for Ronaldo.

Messi reflects on his immense rivalry with Ronaldo for the Ballon d'Or. Between 2008 and 2023, they won the trophy 13 times! What is your favourite memory of the battle between the two most successful Ballon d'Or winners?#ballondor pic.twitter.com/9CVkK1pqwn

— Ballon d'Or (@ballondor) May 17, 2025