لاعبون أغلبهم من ريال مدريد أشاد بهم ميسي

يحرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي على إظهار احترامه لكثير من لاعبي كرة القدم في معظم مقابلاته الإعلامية، حيث لا يبخل بعبارات المديح والإطراء حتى على أقوى منافسيه.

وكثيرون هم الذين يعتبرون ميسي بأنه اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم، وتعزّزت هذه الفكرة بعد تتويجه بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين في البطولة التي تُوج بها عام 2022 في قطر، ومع ذلك يتحلى "البرغوث" بالتواضع عند ذكر أسماء خصومه من نجوم اللعبة وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.

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وسلّطت الصحيفة البريطانية الضوء على 6 لاعبين أثنى عليهم ميسي كثيرا وأغدق عليهم بعبارات الإطراء في السنوات الماضية، حيث يعتبرهم لاعبين من الطراز العالمي.

البرتغالي كريستيانو رونالدو

ترى الصحيفة البريطانية أنه أحد القلائل الذين يمكنهم منازعة ميسي على لقب الأفضل في التاريخ بالنظر إلى أرقامه الشخصية وجوائزه الفردية والجماعية.

وقال ميسي عن التنافس الشديد مع رونالدو والذي استمر سنوات "لطالما كانت معركة إن صح التعبير. معركة رياضية رائعة، أعتقد أننا تنافسنا بشدة لأننا كنا نتمتع بروح تنافسية عالية. وكان يرغب في الفوز بكل شيء مثلي تماما".

8️⃣🌕 for Messi & 5️⃣🌕 for Ronaldo. Messi reflects on his immense rivalry with Ronaldo for the Ballon d'Or. Between 2008 and 2023, they won the trophy 13 times! What is your favourite memory of the battle between the two most successful Ballon d'Or winners?#ballondor pic.twitter.com/9CVkK1pqwn — Ballon d'Or (@ballondor) May 17, 2025

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وأضاف في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية "بقينا متنافسين مدة 10 إلى 15 عاما، كانت فترة مميزة لنا ولعشاق كرة القدم عموما، الوصول إلى القمة أسهل من تحدي البقاء فيها، كانت تجربة رائعة وتركت ذكريات رائعة في قلوب عشاق كرة القدم".

وكان ميسي قد صرّح في مناسبات سابقة "كريستيانو رونالدو لاعب استثنائي وسيكون من الرائع اللعب معه في نفس الفريق. لا أعلم إن كان ذلك سيحدث يوما ما، لكنني أحب أن يحدث. هو لاعب مذهل".

الأورغواياني لويس سواريز

لعب ميسي رفقة سواريز عدة مواسم في برشلونة، والآن يلعبان في نفس الفريق أيضا، وهو إنتر ميامي، وعليه من الطبيعي أن يُغدق عليه النجم الأرجنتيني المديح.

وشارك ميسي منشورا عبر حسابه الرسمي على إنستغرام في سبتمبر/أيلول الماضي عندما أعلن سواريز اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب أوروغواي، كتب فيه "أنت فريد من نوعك داخل الملعب وخارجه. أنا أقدّرك كثيرا".

الإسباني تشافي هيرنانديز

كان تشافي واحدا من أعمدة برشلونة قبل أن يصعد ميسي من أكاديمية لا ماسيا إلى الفريق الأول، ثم صنعا سويا تاريخا لا يُنسى للنادي الكتالوني.

ودائما ما كان ميسي يكّن الاحترام والتقدير لتشافي فقال "من الصعب وصفه كلاعب، الجميع يعرف ما يمكنه فعله. هو من يحدد إيقاع اللعب ويمرر الكرة أينما يريد ويقرأ المباريات بامتياز".

وأضاف "إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم الإسبانية وهذا في حد ذاته يختصر كل شيء، كان من دواعي سروري اللعب إلى جانبه فترة طويلة سواء في المباريات أم حتى في التدريبات".

الإسباني سيرخيو راموس

تماما مثل كريستيانو رونالدو، قضى ميسي سنوات طويلة في اصطدام مباشر براموس خلال مباريات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، قبل أن يتزاملا سويا موسمين بقميص باريس سان جيرمان.

🚨 Messi on Ramos: "We fought a lot… The Clásicos were intense!" 🔥⚔️ From fierce rivals to PSG teammates, the respect is undeniable. Ramos: "Messi is the best player football ever produced." 🐐⚽ #Messi #Ramos #ElClasico #PSG pic.twitter.com/T8FdiTvrne — MR ALK (@AkritLimbu) May 18, 2025

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وقال ميسي عن راموس "كنا نتشاجر كثيرا ولاحقا أصبحنا زملاء، لكن في مباريات الكلاسيكو كنا نتعارك دائما، هو مدافع صلب ومن الصعب اللعب ضده".

الفرنسي كيليان مبابي

خلال موسمين لعبهما ميسي بقميص باريس سان جيرمان، تكونت علاقة قوية بينه وبين مبابي الذي وصفه بأنه لاعب متكامل.

وقال ميسي عنه "مبابي لاعب مختلف، إنه وحش قوي جدا في المواجهات الفردية يجد المساحات بسرعة فائقة ويسجل العديد من الأهداف"، مضيفا "أنه لاعب متكامل وقد أثبت ذلك سنوات. لا شك أنه سيكون من بين الأفضل في المستقبل".

وبحسب "ميرور" فإن ميسي كان يتمنى انتقال مبابي إلى برشلونة، لكن اللاعب الفرنسي اختار ريال مدريد وانتقل إليه رسميا صيف العام الماضي.

الفرنسي كريم بنزيمة

لم يسبق لميسي أن لعب إلى جانب بنزيمة على الإطلاق، لكن ذلك لم يمنع النجم الأرجنتيني من إظهار إعجابه بالمهاجم الحالي لنادي اتحاد جدة السعودي.

وقال ميسي عن بنزيمة بعد فوز الأخير بجائزة الكرة الذهبية عام 2022 "أعتقد أنه استحق الفوز بالجائزة. لقد قدّم عاما رائعا وكان مميزا طوال مسيرته. إنه لاعب رائع ومن المهم له ولعالم كرة القدم أن يُمنح هذا التقدير".