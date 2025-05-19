كأس أمير قطر.. الغرافة يفوز بريمونتادا على أم صلال ويبلغ النهائي
حقق فريق الغرافة ريمونتادا وحوّل تأخره بهدفين نظيفين أمام أم صلال، إلى فوز 4-2، ليبلغ بذلك نهائي مسابقة كأس أمير قطر لكرة القدم.
وسجل للغرافة كل من الإسباني خوسيلو (الدقيقة 40) ومحمد مونتاري (الدقيقة 45+4 و52) والجزائري ياسين إبراهيمي (الدقيقة 45+11 من ركلة جزاء)، في حين تقدم أم صلال عبر عثمان اليهري (الدقيقة 13) والأيسلندي آرون غونارسن (الدقيقة 23 بالخطأ في مرمى فريقه).
ويلتقي الغرافة في النهائي المقرر السبت المقبل على ملعب خليفة مع الريان المتأهل الأحد على حساب الأهلي بثلاثية نظيفة.
وسيخوض الغرافة -الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيس- النهائي للمرة الـ13 في تاريخه، ويسعى للظفر باللقب للمرة الـ8 وضمان مقعد في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
ساسي: فخورون بالوصول للنهائي
وقال التونسي فرجاني ساسي لاعب الغرافة: "فخورون بالوصول إلى النهائي بعد غياب في السنوات الأخيرة، ومصدر اعتزازنا تلك الطريقة التي تجاوزنا فيها محطة نصف النهائي بعد التأخر بالنتيجة".
وأضاف "ارتكبنا بعض الأخطاء خلال أول نصف ساعة من المباراة، الأمر الذي كلفنا التأخر بهدفين، بيد أن شخصية الفريق القوية والإصرار والثقة جعلتنا نعود بقوة ونسجل الانتصار الصريح".
وفاجأ أم صلال منافسه بأداء مثالي في الشوط الأول في الشقين الدفاعي والهجومي، وتقدم مبكرا عبر اليهري الذي استغل تمريرة الكرواتي أنطونيو مانسي (الدقيقة 13).
وضاعف فريق المدرب الفرنسي باتريس بوميل النتيجة بعدما أرسل اليهري كرة عرضية حوّلها غونارسن بالخطأ في مرمى فريقه (الدقيقة 23).
وقبل نهاية الشوط بـ5 دقائق، قلص الغرافة النتيجة عبر خوسيلو الذي تابع تسديدة أحمد الجانحي المرتدة من الحارس (الدقيقة 40).
وفي الوقت بدل الضائع، قلب الغرافة النتيجة، إذ عادل لاعبه مونتاري النتيجة بعدما وصلته الكرة من عرضية لغونارسن (45+4).
ومنح إبراهيمي فريقه التقدم عبر ركلة جزاء أعلن عنها الحكم بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بعدما لمس عمر يحيى الكرة داخل المنطقة (الدقيقة 45+11).
واستهل الغرافة الشوط الثاني بقوة، وسجل مونتاري الهدف الرابع بعدما وصلته عرضية إبراهيمي، فحولها رائعة في سقف المرمى (الدقيقة 52).