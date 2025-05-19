كأس أمير قطر.. الغرافة يفوز بريمونتادا على أم صلال ويبلغ النهائي

حقق فريق الغرافة ريمونتادا وحوّل تأخره بهدفين نظيفين أمام أم صلال، إلى فوز 4-2، ليبلغ بذلك نهائي مسابقة كأس أمير قطر لكرة القدم.

وسجل للغرافة كل من الإسباني خوسيلو (الدقيقة 40) ومحمد مونتاري (الدقيقة 45+4 و52) والجزائري ياسين إبراهيمي (الدقيقة 45+11 من ركلة جزاء)، في حين تقدم أم صلال عبر عثمان اليهري (الدقيقة 13) والأيسلندي آرون غونارسن (الدقيقة 23 بالخطأ في مرمى فريقه).

هدف|

الغرافة يتقدم 4-2 على أم صلال عن طريق محمد مونتاري في الدقيقة 52#كأس_الأمير 2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/RwThlBvAvY — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 19, 2025

ويلتقي الغرافة في النهائي المقرر السبت المقبل على ملعب خليفة مع الريان المتأهل الأحد على حساب الأهلي بثلاثية نظيفة.

وسيخوض الغرافة -الذي يشرف عليه المدرب البرتغالي بيدرو مارتينيس- النهائي للمرة الـ13 في تاريخه، ويسعى للظفر باللقب للمرة الـ8 وضمان مقعد في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ساسي: فخورون بالوصول للنهائي

وقال التونسي فرجاني ساسي لاعب الغرافة: "فخورون بالوصول إلى النهائي بعد غياب في السنوات الأخيرة، ومصدر اعتزازنا تلك الطريقة التي تجاوزنا فيها محطة نصف النهائي بعد التأخر بالنتيجة".

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وأضاف "ارتكبنا بعض الأخطاء خلال أول نصف ساعة من المباراة، الأمر الذي كلفنا التأخر بهدفين، بيد أن شخصية الفريق القوية والإصرار والثقة جعلتنا نعود بقوة ونسجل الانتصار الصريح".

هدف|

أم صلال يتقدم 1-0 على الغرافة عن طريق عثمان اليهري في الدقيقة 12#كأس_الأمير 2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/unhyCb03m1 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 19, 2025

وفاجأ أم صلال منافسه بأداء مثالي في الشوط الأول في الشقين الدفاعي والهجومي، وتقدم مبكرا عبر اليهري الذي استغل تمريرة الكرواتي أنطونيو مانسي (الدقيقة 13).

وضاعف فريق المدرب الفرنسي باتريس بوميل النتيجة بعدما أرسل اليهري كرة عرضية حوّلها غونارسن بالخطأ في مرمى فريقه (الدقيقة 23).

هدف|

أم صلال يتقدم 2-0 على الغرافة عن طريق آرون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 23#كأس_الأمير 2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/AKLo7RMUsh — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 19, 2025

وقبل نهاية الشوط بـ5 دقائق، قلص الغرافة النتيجة عبر خوسيلو الذي تابع تسديدة أحمد الجانحي المرتدة من الحارس (الدقيقة 40).

هدف|

الغرافة يقلص الفارق 1-2 أم صلال عن طريق خوسيلو في الدقيقة 40 #كأس_الأمير 2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/RUKYJrFpUC — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 19, 2025

وفي الوقت بدل الضائع، قلب الغرافة النتيجة، إذ عادل لاعبه مونتاري النتيجة بعدما وصلته الكرة من عرضية لغونارسن (45+4).

هدف|

الغرافة يعود في النتيجة ويتعادل 2-2 مع أم صلال عن طريق محمد مونتاري في الدقيقة 49#كأس_الأمير 2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/Uf1f4scGhi — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 19, 2025

ومنح إبراهيمي فريقه التقدم عبر ركلة جزاء أعلن عنها الحكم بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بعدما لمس عمر يحيى الكرة داخل المنطقة (الدقيقة 45+11).

هدف|

الغرافة يتقدم في النتيجة 3-2 على أم صلال عن طريق ياسين براهيمي من ركلة جزاء في الدقيقة 45+14 #كأس_الأمير 2025#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/ZRMhFr4fox — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) May 19, 2025

واستهل الغرافة الشوط الثاني بقوة، وسجل مونتاري الهدف الرابع بعدما وصلته عرضية إبراهيمي، فحولها رائعة في سقف المرمى (الدقيقة 52).