حصة الدوريات والأندية التي ضمنت مشاركتها في أبطال أوروبا

بات فياريال الإسباني أحدث الأندية التي ضمنت مكانا لها بالفعل في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2025-2026، بعد فوزه أمس على برشلونة 3-2 ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.

ورفع فياريال رصيده إلى 67 نقطة ليضمن بشكل رسمي احتلال المركز الخامس قبل جولة من نهاية الليغا، خاصة وأن منافسه ريال بيتيس خسر أمام أتلتيكو مدريد في الجولة ذاتها 1-4 ليتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز السادس.

وبذلك يرتفع عدد الأندية التي ضمنت تأهلها إلى دوري الأبطال وبشكل رسمي حتى هذه اللحظة إلى 23 فريقا، ويتبقى 13 آخرون.

🚨 🇪🇸 VILLARREAL QUALIFIED TO THE CHAMPIONS LEAGUE!

✅ 🇪🇸 Villarreal will be placed in Pot 2.

📌 23/36 clubs have secured their place in the 2025/26 Champions League:

🇪🇸 Real Madrid

🇩🇪 Bayern Munich

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🇫🇷 PSG

🇮🇹 Inter

🇩🇪 Borussia Dortmund

🇪🇸 Barcelona

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇩🇪… pic.twitter.com/RfuBnlt551

— Football Rankings (@FootRankings) May 18, 2025