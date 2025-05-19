حصة الدوريات والأندية التي ضمنت مشاركتها في أبطال أوروبا

بات فياريال الإسباني أحدث الأندية التي ضمنت مكانا لها بالفعل في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل 2025-2026، بعد فوزه أمس على برشلونة 3-2 ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.

ورفع فياريال رصيده إلى 67 نقطة ليضمن بشكل رسمي احتلال المركز الخامس قبل جولة من نهاية الليغا، خاصة وأن منافسه ريال بيتيس خسر أمام أتلتيكو مدريد في الجولة ذاتها 1-4 ليتجمد رصيده عند 59 نقطة في المركز السادس.

وبذلك يرتفع عدد الأندية التي ضمنت تأهلها إلى دوري الأبطال وبشكل رسمي حتى هذه اللحظة إلى 23 فريقا، ويتبقى 13 آخرون.

🚨 🇪🇸 VILLARREAL QUALIFIED TO THE CHAMPIONS LEAGUE! ✅ 🇪🇸 Villarreal will be placed in Pot 2. 📌 23/36 clubs have secured their place in the 2025/26 Champions League: 🇪🇸 Real Madrid

🇩🇪 Bayern Munich

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

🇫🇷 PSG

🇮🇹 Inter

🇩🇪 Borussia Dortmund

🇪🇸 Barcelona

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇩🇪… pic.twitter.com/RfuBnlt551 — Football Rankings (@FootRankings) May 18, 2025

وفي الدوري الإنجليزي، أمّن أرسنال رسميا تأهله إلى دوري الأبطال رفقة البطل ليفربول، بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بهدف وحيد سجّله ديكلان رايس في الجولة الـ37 من البريميرليغ.

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وعرفت الدوريات الألماني والفرنسي والهولندي ممثليها المباشرين في البطولة الأوروبية العريقة في الموسم المقبل بعد انتهاء منافسات البطولات الثلاث هذا الأسبوع.

في المقابل تبقت بطاقة وحيدة في الدوري الإيطالي تتنافس عليها أندية يوفنتوس وروما ولاتسيو، و3 للدوري الإنجليزي سيحتد الصراع عليها من قبل أندية نيوكاسل يونايتد، وتشلسي، وأستون فيلا، ومانشستر سيتي ونوتنغهام فورست.

وبعيدا عن الدوريات الخمسة الكبرى، حجز أبطال الدوريات المحلية في دول أخرى مثل تركيا والبرتغال واليونان والتشيك مقاعدهم في دوري الأبطال.

وتاليا الأندية الـ23 التي ضمنت مشاركتها في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026:

برشلونة – ريال مدريد – أتلتيكو مدريد – أتلتيك بيلباو – فياريال (إسبانيا).

ليفربول – أرسنال (إنجلترا).

نابولي – إنتر ميلان – أتلانتا (إيطاليا).

بايرن ميونخ – باير ليفركوزن – أينتراخت فرانكفورت – بوروسيا دورتموند (ألمانيا).

باريس سان جيرمان – أولمبيك مارسيليا – موناكو (فرنسا).

آيندهوفن – أياكس أمستردام (هولندا).

سلافيا براغ (التشيك).

أولمبياكوس (اليونان).

سبورتنغ لشبونة (البرتغال).

غلطة سراي (تركيا).

حصة كل دولة بدوري الأبطال

في الأثناء، كشف الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن حصة ممثلي الدوريات الأوروبية في الموسم القادم من دوري الأبطال.

وستحظى أندية الدوريين الإنجليزي والإسباني بـ5 مقاعد، في حين سيكون من نصيب الدوريين الإيطالي والألماني 4 مقاعد، و3 للدوري الفرنسي.

وضمن الدوري الإنجليزي مقعدا تاريخيا سادسا بفضل وصول مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير إلى نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، إذ سيتأهل المتوج باللقب إلى البطولة الأوروبية العريقة في النسخة القادمة.

وتاليا حصة الدوريات الأوروبية من المقاعد في دوري أبطال أوروبا وفق موقع "يويفا":

الدوري الإنجليزي: 5.

الدوري الإسباني: 5.

الدوري الإيطالي: 4.

الدوري الألماني: 4.

الدوري الفرنسي: 3.

الدوري الهولندي: 2.

الدوري البرتغالي: 1.

الدوري البلجيكي: 1.

الدوري التركي: 1.

الدوري التشيكي: 1.

الدوري اليوناني: 1.

التصفيات الأوروبية: 7.

بطل الدوري الأوروبي: 1.