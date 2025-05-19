ترتيب الليغا من دون الفار.. ريال مدريد البطل بفارق كبير عن برشلونة

أسهمت تقنية الفيديو المساعد (فار) إسهاما كبيرا في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الحالي 2024-2025.

وحسم برشلونة لقب الليغا قبل جولتين من نهاية الموسم، بعد فوزين ثمينين على ريال مدريد وإسبانيول بنتيجة 4-3 و2-0 في الجولتين 35 و36، مما يعني أن خسارته الأخيرة أمام فياريال (2-3) كانت تحصيل حاصل.

ورغم حسم لقب الليغا، فإن هناك بعض المعارك التي ما زالت قائمة، خاصة تلك المتعلقة ببطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي وأخرى لدوري المؤتمر، وثالثة لضمان البقاء في الليغا بعد تأكد هبوط بلد الوليد ولاس بالماس إلى الدرجة الثانية.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن جدول الترتيب الحالي الذي يتصدره برشلونة (85 نقطة) بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد سيكون مختلفا تماما بدون تدخّل تقنية "الفار".

وقالت "إن لقب الدوري وحتى الصراع على البقاء كانا سيختلفان كثيرا لولا تدخلات تقنية الفيديو في تصحيح قرارات الحكّام، إذ كان ريال مدريد سيُتوج باللقب، بينما كان سيواجه ريال مايوركا شبح الهبوط".

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وأدت تدخلات "الفار" إلى خسارة ريال مدريد 7 نقاط هذا الموسم، بينما أضافت 5 نقاط لرصيد برشلونة.

وعلّقت الصحيفة على ذلك بالقول: "في واقع مواز خال من هذه التكنولوجيا كان ريال مدريد سيتقدم على غريمه برشلونة بفارق 8 نقاط، بينما يُظهر الواقع على الأرض تقدّم فريق المدرب الألماني هانسي فليك بـ4 نقاط على النادي الملكي".

AS |

🚨 ⚪️🏆 8️⃣ بدون تدّخل تقنية الفيديو المُساعد (VAR) نادي ريال مدريد سيكون بطلاً لليغا 🇪🇸 لهذا الموسم مُتفوقاً على نادي 🔵🔴 برشلونة البطل الحالي و بفارق ثماني نقاط . pic.twitter.com/5qMna8HPhf — Copa (@Copa_Lal) May 19, 2025

ولا يظهر تأثير تقنية الفيديو المساعد على القمة فقط، فصراع الهبوط كان سيختلف كليا في غياب "الفار" على اعتبار أن فريقي بلد الوليد وليغانيس كانا سيهبطان بالفعل، بينما كان سيتصارع ريال مايوركا ولاس بالماس على آخر مقعد للبقاء.

أما في وجود التقنية، فقد هبط ناديا بلد الوليد ولاس بالماس إلى الدرجة الثانية، في حين انحصر صراع النجاة من الهبوط بين إسبانيول وليغانيس.

جدول ترتيب الليغا بوجود تقنية الفيديو المساعد بعد انتهاء مباريات الجولة 37:

برشلونة: 85 نقطة. ريال مدريد: 81 نقطة. أتلتيكو مدريد: 73 نقطة. أتلتيك بلباو: 70 نقطة. فياريال: 67 نقطة. ريال بيتيس: 59 نقطة. سيلتا فيغو: 52 نقطة. رايو فاييكانو: 51 نقطة. أوساسونا: 51 نقطة. ريال مايوركا: 47 نقطة. ريال سوسيداد: 46 نقطة. فالنسيا: 45 نقطة. خيتافي: 42 نقطة. ديبورتيفو ألافيس: 41 نقطة. جيرونا: 41 نقطة. إشبيلية: 41 نقطة. إسبانيول: 39 نقطة. ليغانيس: 37 نقطة. لاس بالماس: 32 نقطة. بلد الوليد: 16 نقطة.

جدول ترتيب الليغا في غياب تقنية الفيديو المساعد بعد انتهاء مباريات الجولة 37:

ريال مدريد: 88 نقطة. برشلونة: 80 نقطة. أتلتيكو مدريد: 77 نقطة. أتلتيك بلباو: 72 نقطة. فياريال: 72 نقطة. ريال بيتيس: 56 نقطة. سيلتا فيغو: 55 نقطة. رايو فاييكانو: 50 نقطة. ديبورتيفو ألافيس: 47 نقطة. ريال سوسيداد: 47 نقطة. أوساسونا: 46 نقطة. جيرونا: 44 نقطة. إشبيلية: 43 نقطة. فالنسيا: 41 نقطة. خيتافي: 40 نقطة. إسبانيول: 40 نقطة. ريال مايوركا: 37 نقطة. لاس بالماس: 36 نقطة. ليغانيس: 31 نقطة. بلد الوليد: 16 نقطة.