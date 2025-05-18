شاهد.. أرسنال يكسر نحسه أمام نيوكاسل بهدف رايس الرائع

كسر أرسنال نحسه أمام نيوكاسل يونايتد بفوز صعب 1-صفر، في آخر مبارياته على ملعبه هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد، ليضمن بذلك تقريبا مركز الوصيف والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وخسر أرسنال 3 مرات هذا الموسم أمام فريق المدرب إيدي هاو، وكان من الممكن أن يمنى اليوم بهزيمة رابعة لو استغل الفريق الزائر سلسلة من الفرص المبكرة، لكن ديكلان رايس هدأ روع فريقه.

وعاقب رايس فريق نيوكاسل على إهدار الفرص في الشوط الأول حين وصلته تمريرة مارتن أوديجارد، وسدد كرة قوية في شباك الحارس نيك بوب من خارج المنطقة في الدقيقة 55.

ديكلان رايس يشعل المباراة ويسجل الهدف الأول للمدفعجية من تسديدة صاروخية 🚀⚽️#الدوري_الإنجليزي | #آرسنال_نيوكاسل pic.twitter.com/MkCLxMwUoT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 18, 2025

ويدين أرسنال، الذي لم يحقق أي فوز في آخر 3 مباريات خاضها بالدوري، بالفضل لحارسه ديفيد رايا في الشوط الأول، إذ تصدى لمحاولات برونو جيمارايش وتينو ليفرامنتو وهارفي بارنز ودان بيرن، في ظل هيمنة الفريق الزائر.

ويبدو أن تعليمات المدرب بين الشوطين أيقظت لاعبي أرسنال من سباتهم، ومع مباراة خارج ملعبهم أمام ساوثهامبتون تنتظرهم الأسبوع المقبل يقترب الفريق من حسم المركز الثاني للمرة الثالثة تواليا.

ويملك أرسنال 71 نقطة من 37 مباراة، ويستطيع مانشستر سيتي صاحب المركز السادس وحده اللحاق به إذ تتبقى له مباراتان.

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ويبقى نيوكاسل في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، لكن نقطة واحدة فقط تفصله عن نوتنغهام فورست صاحب المركز السابع إذ تستمر المعركة على المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا حتى الأحد المقبل.

كان موسم أرسنال يعد بالكثير، لكن هزيمته في قبل نهائي كأس الرابطة على يد نيوكاسل، ومحاولة واهية لمطاردة ليفربول في سباق اللقب، والخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، كل ذلك يعني أن موسمه قد انتهى.

ودخل الفريق مباراة اليوم الأحد وهو يعلم جيدا أن الفوز سيضمن له احتلال أحد المراكز الخمسة الأولى والتأهل لدوري الأبطال.

لكن على الجانب الآخر، فإن فوزا واحدا في آخر 6 مباريات في الدوري أثار مخاوف من إنهاء الموسم في المركز السادس بعد أن كان الموسم سباقا بين حصانين في أغلب فتراته.

كان غياب مهاجم نيوكاسل المتألق ألكسندر إيساك بسبب إصابة في أعلى الفخذ دفعة قوية لأرسنال، لكن الفريق بدا متوترا بالنظر إلى أنه لم يسجل أي هدف في 3 مباريات أمام فريق المدرب إيدي هاو هذا الموسم.