كواليس المشادة الحامية بين غوارديولا وحارس كريستال بالاس

دخل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مشادة حادة مع دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس بعد نهاية مباراة الفريقين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق كريستال بالاس أمس فوزا تاريخيا على السيتي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي والتي جرت على ملعب ويمبلي الشهير، ليحقق النادي اللندني أول لقب محلي في تاريخه.

وسيطر الغضب الشديد على غوارديولا بعد صفارة النهاية، ثم اقترب من هندرسون الذي كان يحتفل بحماسة شديدة مع زملائه بهذا الفوز.

وظهر غوارديولا منزعجا للغاية من هندرسون الذي كان بطلا للعديد من اللقطات المثيرة للجدل خلال المباراة، وبدا كلاهما وكأنهما لا ينويان التراجع قبل أن يُبعد الأخير ليتوجه إلى معانقة مدربه أوليفر غلاسنر.

لكن غوارديولا لم ينه المشادة وأشار بإصبعه إلى هندرسون قبل أن يبتعد عنه أخيرا.

وفي وقت لاحق كشف هندرسون (28 عاما) عن سبب المشادة مع غوارديولا، حيث أقر بأن الأخير واجهه بسبب محاولاته المتكررة إضاعة الوقت أثناء المباراة.

وقال هندرسون في مقابلة تلفزيونية "كنت أريد مصافحته فقط لكني أعتقد أنه كان منزعجا للغاية من تضييع الوقت".

وأضاف حارس كريستال بالاس "قلت له بأنكم حصلتم على أكثر من 10 دقائق من الوقت بدل الضائع التي أردتموها. لا توجد أي ضغينة بيني وبينه".

وأهدى هندرسون هذا التتويج لوالده دوغي الذي توفي العام الماضي فقال "فقدت والدي في بداية الموسم وسأفتقده اليوم، لقد كان معي في كل لمسة للكرة. أهدي هذا الفوز له".

وترى صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هندرسون كان محظوظا لعدم طرده في المباراة النهائية، بعد أن لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء بعدما حاول منع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم السيتي من التقدم نحو المرمى.

