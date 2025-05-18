كواليس المشادة الحامية بين غوارديولا وحارس كريستال بالاس

دخل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مشادة حادة مع دين هندرسون حارس مرمى كريستال بالاس بعد نهاية مباراة الفريقين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق كريستال بالاس أمس فوزا تاريخيا على السيتي بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي والتي جرت على ملعب ويمبلي الشهير، ليحقق النادي اللندني أول لقب محلي في تاريخه.

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وسيطر الغضب الشديد على غوارديولا بعد صفارة النهاية، ثم اقترب من هندرسون الذي كان يحتفل بحماسة شديدة مع زملائه بهذا الفوز.

Pep Guardiola and Dean Henderson had to be separated at full-time 😳 pic.twitter.com/49DFLNj3xv — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) May 17, 2025

وظهر غوارديولا منزعجا للغاية من هندرسون الذي كان بطلا للعديد من اللقطات المثيرة للجدل خلال المباراة، وبدا كلاهما وكأنهما لا ينويان التراجع قبل أن يُبعد الأخير ليتوجه إلى معانقة مدربه أوليفر غلاسنر.

لكن غوارديولا لم ينه المشادة وأشار بإصبعه إلى هندرسون قبل أن يبتعد عنه أخيرا.

وفي وقت لاحق كشف هندرسون (28 عاما) عن سبب المشادة مع غوارديولا، حيث أقر بأن الأخير واجهه بسبب محاولاته المتكررة إضاعة الوقت أثناء المباراة.

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وقال هندرسون في مقابلة تلفزيونية "كنت أريد مصافحته فقط لكني أعتقد أنه كان منزعجا للغاية من تضييع الوقت".

وأضاف حارس كريستال بالاس "قلت له بأنكم حصلتم على أكثر من 10 دقائق من الوقت بدل الضائع التي أردتموها. لا توجد أي ضغينة بيني وبينه".

وأهدى هندرسون هذا التتويج لوالده دوغي الذي توفي العام الماضي فقال "فقدت والدي في بداية الموسم وسأفتقده اليوم، لقد كان معي في كل لمسة للكرة. أهدي هذا الفوز له".

وترى صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هندرسون كان محظوظا لعدم طرده في المباراة النهائية، بعد أن لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء بعدما حاول منع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم السيتي من التقدم نحو المرمى.

Wayne Rooney on BBC after Dean Henderson got away with this handball outside of the box: "Just get rid of VAR!" Agree or disagree? 👀 pic.twitter.com/FgTWbCoLzs — Footy Accumulators (@FootyAccums) May 17, 2025

وأبعد هندرسون الكرة بيده قبل أن يتمكن المهاجم من تجاوزه، لكن حكم تقنية الفيديو المساعد اعتبر أن المخالفة لا ترقى إلى الحرمان من فرصة تسجيل هدف محقق، وأكد على قرار حكم الساحة بعدم احتساب ركلة حرة أو إشهار بطاقة ضد الحارس الإنجليزي.

وبعدها بدقائق قليلة تألق هندرسون بعدما تصدّى لركلة جزاء سددها النجم المصري عمر مرموش، ليلعب دورا بارزا في تتويج فريقه باللقب.

DEAN HENDERSON. The @CPFC shot-stopper with an incredible save to deny Omar Marmoush from the spot 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/Mxf5URv9K6 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 17, 2025

يُذكر أن إيبيريتشي إيزي سجّل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ليصمد كريستال بالاس طوال الوقت المتبقي في طريقه نحو اعتلاء منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه.