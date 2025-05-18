رياضة|تركيا

غلطة سراي يحسم لقب الدوري التركي للمرة الـ25 في تاريخه

ISTANBUL, TURKIYE - MAY 18: Victor Osimhen (2nd L) of Galatasaray celebrates with teammates after scoring a goal during the Turkish Super Lig week 36 football match between Galatasaray and Bellona Kayserispor at RAMS Park in Istanbul, Turkiye, on May 18, 2025. (Photo by Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images)
احتفالات غلطة سراي بلقب الدوري التركي الممتاز بعد الفوز 3-صفر على قيصر سبور (الأناضول)
18/5/2025

حقق غلطة سراي الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ25 في تاريخه بفوزه 3-صفر على قيصر سبور، اليوم الأحد، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وبهذا الفوز يرفع غلطة سراي رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام غريمه فناربخشه الذي لم يفز بالدوري منذ أكثر من عقد من الزمان، والذي تغلب 2-1 على أيوب سبور اليوم الأحد.

وسيتمكّن غلطة سراي الآن من إضافة نجمة خامسة إلى قميصه، إذ تمثل كل واحدة 5 ألقاب.

ويتفوّق ناديا إسطنبول على باقي المنافسين بفارق كبير هذا الموسم، إذ يحتل سامسون سبور المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

وسجل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن الهدف الأول في الدقيقة 26، تلاه الجناح التركي باريش ألبر يلماظ بعد 3 دقائق.

وأضاف حارس المرمى فرناندو موسليرا الهدف الثالث في الشوط الثاني من ركلة جزاء، ليضمن فوز غلطة سراي في إسطنبول، لتنطلق احتفالات جماهيره في أنحاء البلاد.

وخسر غلطة سراي مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم أمام بشكتاش، وسجل الفريق 87 هدفا واستقبلت شباكه 31 هدفا.

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المصدر : رويترز

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