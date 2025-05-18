غلطة سراي يحسم لقب الدوري التركي للمرة الـ25 في تاريخه

حقق غلطة سراي الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ25 في تاريخه بفوزه 3-صفر على قيصر سبور، اليوم الأحد، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وبهذا الفوز يرفع غلطة سراي رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام غريمه فناربخشه الذي لم يفز بالدوري منذ أكثر من عقد من الزمان، والذي تغلب 2-1 على أيوب سبور اليوم الأحد.

وسيتمكّن غلطة سراي الآن من إضافة نجمة خامسة إلى قميصه، إذ تمثل كل واحدة 5 ألقاب.

ويتفوّق ناديا إسطنبول على باقي المنافسين بفارق كبير هذا الموسم، إذ يحتل سامسون سبور المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

وسجل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمن الهدف الأول في الدقيقة 26، تلاه الجناح التركي باريش ألبر يلماظ بعد 3 دقائق.

جنوووووووووووووووون في تركيا 🇹🇷 الحارس موسليرا سجل الهدف الحاسم والثالث لصالح الفريق في آخر دقيقة من مباراة حسم الدوري! 💀♥️

pic.twitter.com/rkeeBOp4h4 — عمرو (@bt3) May 18, 2025

وأضاف حارس المرمى فرناندو موسليرا الهدف الثالث في الشوط الثاني من ركلة جزاء، ليضمن فوز غلطة سراي في إسطنبول، لتنطلق احتفالات جماهيره في أنحاء البلاد.

وخسر غلطة سراي مباراة واحدة فقط في الدوري هذا الموسم أمام بشكتاش، وسجل الفريق 87 هدفا واستقبلت شباكه 31 هدفا.