شاهد.. ثعبان ضخم يقتحم ملعب غولف ويوقف البطولة

فوجئ مشاركون في بطولة للغولف بثعبان ضخم وهو يزحف في الملعب متسببا في توقف اللعب وسط ذهول الحاضرين في نادي كويل هولو.

شق الثعبان طريقه متجاوزًا كرة غولف أثناء تجوله في الملعب بينما تسمّر اللاعب الأميركي شون ميشيل في مكانه يشاهد الثعبان وهو يقاطع جولته.

وذكرت قناة "إي إس بي إن" أن أحد مسؤولي بطولة "بي جي إيه" أجبر على التدخل لطرد الثعبان بعد أن شوهد وهو يزحف داخل المنطقة الخضراء خلال الجولة الثانية من البطولة.

والتقطت التغطية المباشرة في المملكة المتحدة الصور المذهلة للثعبان العملاق وهو يتجول في ملعب الغولف.

وقال أحد المعلقين "شون ميشيل ليس خائفًا.. هذا اللاعب ليس خائفًا على الإطلاق".

استخدم أحد متطوعي البطولة قدمه بشجاعة لدفع الأفعى إلى المنطقة الخشنة، مما سمح لميشيل بهدوء كافٍ لضرب ضربته التالية على بُعد 12 قدمًا من الحفرة. وفي النهاية، نجح ميشيل، البالغ من العمر 56 عامًا، في تسجيل ضربة بيردي.

وعندما بدا أن الثعبان يتجه نحو مسؤول البطولة، تابع المعلقون بالقول "أوه، هذا ما يجب أن نتجنبه. الآن لدينا مشكلة، الآن أصبحت الأمور أكثر إثارة ليُصوّب الكرة نحوها؟ لا… إنه يُفكّر في شيء أفضل من كرة بيضاء".

