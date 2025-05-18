عرض برازيلي ضخم يهدد استمرار رونالدو مع النصر السعودي

يسعى أحد الأندية البرازيلية إلى استغلال أزمة نادي النصر السعودي للتعاقد مع نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعاش النصر موسما كارثيا، فلم تتوقف الأمور عند عدم التتويج بأي لقب محلي أو قاري، بل تعدّى ذلك لفشل الفريق في حجز مركز في جدول ترتيب دوري "روشن" السعودي يؤهله للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة في النسخة القادمة 2025-2026.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو (40 عاما) تلقى عرضا ضخما من أحد الأندية البرازيلية (لم تذكر اسمه)، مشيرة إلى أنه يحظى بدعم مالي كبير وباستثمارات ضخمة من جهات خارجية.

🇧🇷 Brasil tienta a Cristiano Ronaldo en medio de la tormenta con Al-Nassr ❌🏆 La ausencia de logros ha desatado un terremoto en el club 💵 La oferta es tentadora y le abriría la posibilidad de participar en el Mundial de Clubes ✍️ @jfelixdiaz https://t.co/xp7BmeTAQC — MARCA (@marca) May 18, 2025

ويقف "الدون" الآن أمام مفترق طرق، فالعرض البرازيلي مغرٍ للغاية وقد يفتح له أيضا باب المشاركة في كأس العالم للأندية وفق الصحيفة الإسبانية، علما أن 4 فرق برازيلية تشارك في مونديال الأندية الموّسع وهي بالميراس، وبوتافوغو، وفلامينغو وفلومينينسي.

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وينتهي العقد الحالي لرونالدو مع النصر السعودي نهاية الموسم الجاري، وعليه فقد حان الوقت لاتخاذ قرار مصيري إما بالبقاء مع "العالمي" أو الرحيل عنه خاصة في ظل الوضع الكارثي الذي يمّر به النادي على خلفية سوء النتائج.

وتسبّبت النتائج الصادمة للنصر هذا الموسم في زلزال داخل أروقة النادي، حيث جرت العادة في الأندية السعودية في حالات مشابهة بإجراء تغييرات كاملة على مستوى الإدارة والجهاز الفني وربما اللاعبين أيضا.

وبدا رونالدو مستاء في المباريات الأخيرة للنصر، خاصة بعد الخسارة من اتحاد جدة 2-3 في قمة الجولة الـ30 من الدوري السعودي، إذ غادر الملعب مسرعا من دون يمر على غرفة الملابس.

وبعدها غاب رونالدو عن المباراتين التاليتين للنصر أمام الأخدود والتعاون، وعليه ترى "ماركا" أن تجديد عقده الذي كان شبه محسوم بدأ يتلاشى شيئا فشيئا.

وتوضح الصحيفة الإسبانية أنه "لا أحد ينكر تأثير رونالدو الذي زاد من قيمة الدوري السعودي ورفع مكانته، لكن ذلك لا يُعفي ناديه من ضرورة الفوز بالألقاب، لا سيما مع اقتراب انتقال إدارته إلى شركات خاصة ستتحمل مسؤولية النتائج رياضيا واقتصاديا".

وعلى الصعيد الرياضي، لم يحقق رونالدو النجاح المتوقع منذ وصوله إلى النصر شتاء 2023، إذ لم يفز مع "العالمي" بأي لقب محلي أو قاري باستثناء البطولة العربية للأندية الأبطال (كأس الملك سلمان 2023) التي تُعد بطولة غير رسمية.

وخاض رونالدو 103 مباريات مع النصر في جميع البطولات، سجل خلالها 91 هدفا وقدّم 19 تمريرة حاسمة.