صعود تاريخي لمستقبل الرويسات إلى دوري النخبة الجزائري

صنع فريق مستقبل الرويسات التاريخ بتأهله إلى دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم (الرابطة المحترفة الأولى) للمرة الأولى، وذلك بفوزه على اتحاد الشاوية -أمس السبت- في الجولة الأخيرة من مجموعة وسط شرق بدوري الدرجة الثانية.

ومع احتدام المنافسة بين مستقبل الرويسات ومطارده المباشر اتحاد الحراش على بطاقة التأهل الوحيدة عن المجموعة هذا الموسم حتى الجولة الأخيرة، حسم مستقبل الرويسات الأمور لمصلحته بفوزه الكبير 4-2 على ضيفه اتحاد الشاوية.

وصعد مستقبل الرويسات إلى دوري الأضواء للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 1964، لتشهد مناطق جنوب الجزائر احتفالات عارمة بصعود الفريق.

ولم يكن فوز اتحاد الحراش 3-1 على ضيفه اتحاد خميس الخشنة كافيا ليعود من جديد إلى دوري الدرجة الأولى الذي تغيب عنه منذ سنوات.

وتصدر مستقبل الرويسات المجموعة برصيد 71 نقطة متقدما بنقطة واحدة فقط على اتحاد الحراش، كما أنهى الموسم بتحقيق 22 انتصارا مقابل 5 تعادلات و3 هزائم فقط.

وتلقى رئيس النادي بن ساسي لعروسي، الذي يصنع الجدل كل مرة بتصريحاته المثيرة عن فريقه، إشادة كبيرة بعد تأهل الفريق للدرجة الأولى بعد موسم واحد فقط في الدرجة الثانية.

عودة نجم بن عكنون إلى دوري الأضواء

وفي مجموعة وسط غرب، صعد فريق نجم بن عكنون هو الآخر إلى دوري الأضواء بعد عام واحد فقط من هبوطه، بعدما أنهى الموسم برصيد 67 نقطة.

إعلان

وعلى عكس مستقبل الرويسات، حسم نجم بن عكنون تأهله قبل نهاية الموسم بجولتين، لينهي الصراع مع ملاحقه المباشر رائد القبة، ليصعد للمرة الثانية في تاريخه إلى دوري الأضواء بعد صعوده التاريخي موسم 2022-2023.

ووجه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون التهنئة لمستقبل الرويسات -عبر حسابه على منصة إكس- على "الصعود التاريخي" إلى دوري الأضواء، وهنأ أيضا نجم بن عكنون على عودته إلى الدرجة الأولى.