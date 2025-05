شاهد.. مشجع يصيب لاعبا في رأسه بجزء من مقعد

تعرض مدافع أبردين جاك ماكنزي -السبت- لإصابة في رأسه بجزء من مقعد، يبدو أن أحد مشجعي فريقه ألقاه عليه.

وجلس ماكنزي على مقاعد البدلاء، ولم يشارك خلال الخسارة أمام مضيفه دندي يونايتد 1-2 في الدوري الأسكتلندي الممتاز، وهي النتيجة التي أدت إلى تراجع أبردين إلى المركز الخامس، وخروجه من دائرة التأهل الأوروبية المحتملة في اليوم الأخير من الموسم.

🗣️ 'It's unacceptable – this can't happen… A player doing his job'

Aberdeen manager Jimmy Thelin reacts to Jack MacKenzie being left bloodied by a seat thrown by own fans.#BBCFootball pic.twitter.com/oET7Q049wL

— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) May 17, 2025