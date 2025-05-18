شاهد.. مشجع يصيب لاعبا في رأسه بجزء من مقعد

تعرض مدافع أبردين جاك ماكنزي -السبت- لإصابة في رأسه بجزء من مقعد، يبدو أن أحد مشجعي فريقه ألقاه عليه.

وجلس ماكنزي على مقاعد البدلاء، ولم يشارك خلال الخسارة أمام مضيفه دندي يونايتد 1-2 في الدوري الأسكتلندي الممتاز، وهي النتيجة التي أدت إلى تراجع أبردين إلى المركز الخامس، وخروجه من دائرة التأهل الأوروبية المحتملة في اليوم الأخير من الموسم.

🗣️ 'It's unacceptable – this can't happen… A player doing his job' Aberdeen manager Jimmy Thelin reacts to Jack MacKenzie being left bloodied by a seat thrown by own fans.#BBCFootball pic.twitter.com/oET7Q049wL — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) May 17, 2025

وأصيب ماكنزي بقطعة بلاستيكية من المقعد ألقيت من مدرجات جماهير أبردين، حيث سقط على أرض الملعب وتلقى العلاج الطبي قبل نقله إلى المستشفى مع ربط ضمادة حول رأسه.

وقال جيمي ثيلين مدرب أبردين لشبكة "بي بي سي أسكتلندا" إن "كل ما نعرفه هو أن جاك تعرض لإصابة بالغة وهو لاعب يؤدي عمله، لا يمكن حدوث مثل هذا الأمر".

ويلتقي أبردين مع سيلتيك في نهائي كأس أسكتلندا مطلع الأسبوع.