رياضة

شاهد.. مشجع يصيب لاعبا في رأسه بجزء من مقعد

إصابة لاعب بجزء من مقعد أبردين جاك ماكنزي
إصابة جاك ماكنزي لاعب فريق أبردين على مستوى الرأس (مواقع التواصل)
18/5/2025

تعرض مدافع أبردين جاك ماكنزي -السبت- لإصابة في رأسه بجزء من مقعد، يبدو أن أحد مشجعي فريقه ألقاه عليه.

وجلس ماكنزي على مقاعد البدلاء، ولم يشارك خلال الخسارة أمام مضيفه دندي يونايتد 1-2 في الدوري الأسكتلندي الممتاز، وهي النتيجة التي أدت إلى تراجع أبردين إلى المركز الخامس، وخروجه من دائرة التأهل الأوروبية المحتملة في اليوم الأخير من الموسم.

وأصيب ماكنزي بقطعة بلاستيكية من المقعد ألقيت من مدرجات جماهير أبردين، حيث سقط على أرض الملعب وتلقى العلاج الطبي قبل نقله إلى المستشفى مع ربط ضمادة حول رأسه.

وقال جيمي ثيلين مدرب أبردين لشبكة "بي بي سي أسكتلندا" إن "كل ما نعرفه هو أن جاك تعرض لإصابة بالغة وهو لاعب يؤدي عمله، لا يمكن حدوث مثل هذا الأمر".

ويلتقي أبردين مع سيلتيك في نهائي كأس أسكتلندا مطلع الأسبوع.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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