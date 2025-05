شاهد.. تزويد ملاكم بالأكسجين بعد تعرضه لضربة قاضية

حقق الملاكم ديف ألين أفضل انتصار في مسيرته بعد الفوز بالضربة القاضية على جوني فيشر -أمس السبت- في لندن خلال نزال العودة الذي طال انتظاره.

كان فيشر فاز في المواجهة الأولى بين الثنائي خلال الحدث الكبير بين أوليكساندر أوسيك وتايسون فيوري في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحقق ألين -الذي خاض 10 جولات لأول مرة على الإطلاق في المملكة العربية السعودية- أول ضربة قاضية في مسيرته ومدد سجله الخالي من الهزائم إلى 13-1.

وأطلق ديف الملقب بـ"وحيد القرن الأبيض" لكمة يسارية مدوية أسقطت فيشر أرضا، وأنهت القتال في الدقيقة الثالثة من الجولة الخامسة، ليصبح ألين الآن بطل رابطة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل.

وهرع المسعفون لمساعدة فيشر مباشرة بعد النزال، وتم رصده وهو يرتدي قناع أكسجين لفترة وجيزة بعد تعافيه.

