شاهد.. تزويد ملاكم بالأكسجين بعد تعرضه لضربة قاضية

حقق الملاكم ديف ألين أفضل انتصار في مسيرته بعد الفوز بالضربة القاضية على جوني فيشر -أمس السبت- في لندن خلال نزال العودة الذي طال انتظاره.

كان فيشر فاز في المواجهة الأولى بين الثنائي خلال الحدث الكبير بين أوليكساندر أوسيك وتايسون فيوري في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وحقق ألين -الذي خاض 10 جولات لأول مرة على الإطلاق في المملكة العربية السعودية- أول ضربة قاضية في مسيرته ومدد سجله الخالي من الهزائم إلى 13-1.

وأطلق ديف الملقب بـ"وحيد القرن الأبيض" لكمة يسارية مدوية أسقطت فيشر أرضا، وأنهت القتال في الدقيقة الثالثة من الجولة الخامسة، ليصبح ألين الآن بطل رابطة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل.

وهرع المسعفون لمساعدة فيشر مباشرة بعد النزال، وتم رصده وهو يرتدي قناع أكسجين لفترة وجيزة بعد تعافيه.

AND IT'S OVER! Dave Allen stops Johnny Fisher in the fifth round! #FisherAllen2 | @DAZNBoxing pic.twitter.com/wI5F8O9zYV — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) May 17, 2025

وقال ألين -خلال المقابلة التي أجريت معه بعد النزال- "اعتقدت أنني سأفوز بالقتال.. كانت المعركة الأولى مفيدة جدًا بالنسبة لي. كنت أعلم أن الوقت المتبقي سيكون مناسبا لي".

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وأضاف الملاكم (33 عاما): "لقد اكتسبت بعض الوزن، وكنت أعلم أن ذلك سيؤتي ثماره، لذا خضتُ المخاطرة".

ويعتقد خبير الملاكمة في موقع "توك سبورت" غاريث إيه ديفيز أن ديف أصبح الآن قادرا على مواجهة الفائز في مباراة العودة المقترحة بين ديفيد أديلي وجيمي تي كيه في.

لم يفز ألين بالنزال الذي طال انتظارها ضد فيشر الليلة الماضية فحسب، بل فاز بقلوب الجماهير أيضا، إذ أطلق عليه أحد المعجبين لقب "بطل الشعب للوزن الثقيل"، وقالت أخرى : "ديف ألين هو كنز وطني".

في المقابل، نشر جوني فيشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام يشكر فيها المشجعين بعد هزيمته المفاجئة أمام ديف ألين.

وفي مقطع فيديو قصير، قال: "مرحبا بالجميع، شكرا لكل من حضر واشترى تذكرة ودعمني ولكل من شاهد، أنا أقدر الدعم حقا.. هذا هو جوهر الملاكمة، أحيانا تُهزم، وأحيانا تخسر. لم أكن جيدًا بما يكفي الليلة، لكن هذا هو جوهر الملاكمة. هذا هو جوهر الرياضة".