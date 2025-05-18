رونالدو يكسب 275 مليون دولار ويحافظ على لقب الرياضي الأعلى أجرا بالعالم

من الواضح أن العمر ليس له تأثير على الرياضي، ولا على حسابه المصرفي أيضا، ففي عمر الـ40 وللسنة الثالثة على التوالي، لا يزال كريستيانو رونالدو الرياضي الأعلى أجرا في العالم، وفقا لتصنيف فوربس السنوي الذي أعلن عنه في مايو/أيار الجاري.

فعلى مدار الـ12 شهرا الماضية، كسب رونالدو 275 مليون دولار، منها 223 مليون دولار كراتب من ناديه السعودي النصر، يضاف إلى هذا المبلغ المذهل ما يقرب من 48 مليون دولار من الدخل الإضافي، وخاصة من الرعاية.

ليتقدم النجم البرتغالي على لاعب كرة السلة الأميركي ستيفن كاري نجم فريق غولدن ستايت ووريورز لكرة السلة صاحب المركز الثاني بدخل إجمالي بلغ (156 مليون يورو) والملاكم البريطاني تايسون فيوري (146 مليون دولار).

وفي هذه القائمة التاريخية، لا يتفوق على رونالدو سوى الملاكم فلويد مايويذر، الذي حصد 300 مليون دولار عام 2015 و285 مليون دولار عام 2018.

ويحتل لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الخامس، بـ135 مليون يورو، متقدما بفارق ضئيل على لاعب كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس (المركز السادس، 133.8 مليون دولار).

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وجاء الفرنسي كريم بنزيمة المتوج بلقب الدوري السعودي مع فريقه الاتحاد في المركز الثامن بـ104 ملايين دولار، بينما احتل مواطنه كيليان مبابي نجم ريال مدريد المركز الـ16 بقيمة 89 مليون دولار.

وبلغ مجموع دخل الرياضيين العشرة الأعلى أجرا 1.4 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن العام الماضي (1.38 مليار دولار)، وهو أكبر إجمالي دخل منذ أن بدأت فوربس تصنيف أرباح الرياضيين عام 1990.

أعلى 10 رياضيين أجرا في العالم لعام 2025