الأرجنتيني مارتينيز حارس أستون فيلا يودع جماهير الفريق باكيا

أثار الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الجدل حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي بعد نهاية مباراة ناديه ضد توتنهام هوتسبير ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ولفت مارتينيز (32 عاما) الأنظار إليه بعد نهاية المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضي على ملعب فيلا بارك، إذ بالكاد تمكّن من حبس دموعه أثناء إلقاء التحية على جماهير "الفيلانز".

