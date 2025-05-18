الأرجنتيني مارتينيز حارس أستون فيلا يودع جماهير الفريق باكيا

أثار الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الجدل حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي بعد نهاية مباراة ناديه ضد توتنهام هوتسبير ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ولفت مارتينيز (32 عاما) الأنظار إليه بعد نهاية المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضي على ملعب فيلا بارك، إذ بالكاد تمكّن من حبس دموعه أثناء إلقاء التحية على جماهير "الفيلانز".

🗣️ "He'll be a big loss to them"

🗣️ "That does look like he was waving goodbye for sure" Roy Keane and Jamie Redknapp on Emi Martinez waving to the Villa Park crowd with tears in his eyes 👋 pic.twitter.com/wNaMId6Cij — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 16, 2025

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ولم تكن هذه دموع فرح بسبب الفوز الذي حققه فريقه على السبيرز بنتيجة 2-0، بل كانت دموع حزن لأن مارتينيز يعلم جيدا أن هذه المباراة ربما تكون الأخيرة له على ملعب "فيلا بارك" وأنها كانت بمنزلة وداع للجماهير، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وزاد الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا الغموض حول مستقبل الحارس الأرجنتيني حين أجاب عن سؤال يتعلق ببقاء إيميليانو من عدمه بالقول "سنرى. بالطبع هذه آخر مباراة لنا هذا الموسم على ملعبنا، ولا أعلم شيئا".

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وأضاف "سنرى ما سيحدث بالفريق ومع اللاعبين، لكن المؤكد أنهم يُقدّمون كل ما لديهم على أرض الملعب".

في الأثناء، أكدت شبكة "تي واي سي سبورتس" (TyC Sports) الأرجنتينية وجود عرض من الدوري السعودي واثنين آخرين من أندية أوروبية كبرى على طاولة مارتينيز.

🚨 BREAKING: Emiliano Martinez was in tears for several minutes after full time, appearing to try and drink in every moment of the Villa Park atmosphere. It looked like he was saying his farewell. @JournoHaff 👋😮 pic.twitter.com/PNv1d0cioK — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) May 16, 2025

وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن أسماء هذه الأندية أو تفاصيل الصفقة المحتملة لكنها شددت على أن الحارس الأرجنتيني لا يُفضّل خيار الدوري السعودي لأسباب تتعلق بالمستوى الرياضي.

وأوضحت أن مارتينيز الذي فاز بجائزة أحسن حارس مرمى في العالم مرتين لا يفضّل الرحيل إلى دوري أقل من البريميرليغ، لا سيما أنه يخطط للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 وهو في مستوى عال.

وتأتي هذه التطورات رغم ارتباط مارتينيز بعقد مع أستون فيلا يمتد حتى صيف عام 2029.

وتعاقد أستون فيلا مع مارتينيز عام 2020 قادما من أرسنال في صفقة بلغت 17.5 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت شارك إيمليانو مارتينيز مع "الفيلانز" في 211 مباراة بجميع البطولات، اهتزت شباكه فيها 256 مرة في حين خرج بشباك نظيفة من 69 مباراة.