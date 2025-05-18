رياضة|بطولات أوروبية|المملكة المتحدة

الأرجنتيني مارتينيز حارس أستون فيلا يودع جماهير الفريق باكيا

BIRMINGHAM, ENGLAND - MAY 16: Emiliano Martinez of Aston Villa acknowledges the fans following the Premier League match between Aston Villa FC and Tottenham Hotspur FC at Villa Park on May 16, 2025 in Birmingham, England. (Photo by Cameron Smith - Danehouse/Getty Images)
مارتينيز مرتبط مع أستون فيلا بعقد يمتد حتى صيف عام 2029 لكنه قد يرحل في ختام هذا الموسم (غيتي)
18/5/2025

أثار الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا الجدل حول مستقبله مع الفريق الإنجليزي بعد نهاية مباراة ناديه ضد توتنهام هوتسبير ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

ولفت مارتينيز (32 عاما) الأنظار إليه بعد نهاية المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضي على ملعب فيلا بارك، إذ بالكاد تمكّن من حبس دموعه أثناء إلقاء التحية على جماهير "الفيلانز".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ولم تكن هذه دموع فرح بسبب الفوز الذي حققه فريقه على السبيرز بنتيجة 2-0، بل كانت دموع حزن لأن مارتينيز يعلم جيدا أن هذه المباراة ربما تكون الأخيرة له على ملعب "فيلا بارك" وأنها كانت بمنزلة وداع للجماهير، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وزاد الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا الغموض حول مستقبل الحارس الأرجنتيني حين أجاب عن سؤال يتعلق ببقاء إيميليانو من عدمه بالقول "سنرى. بالطبع هذه آخر مباراة لنا هذا الموسم على ملعبنا، ولا أعلم شيئا".

إعلان

وأضاف "سنرى ما سيحدث بالفريق ومع اللاعبين، لكن المؤكد أنهم يُقدّمون كل ما لديهم على أرض الملعب".

في الأثناء، أكدت شبكة "تي واي سي سبورتس" (TyC Sports) الأرجنتينية وجود عرض من الدوري السعودي واثنين آخرين من أندية أوروبية كبرى على طاولة مارتينيز.

وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن أسماء هذه الأندية أو تفاصيل الصفقة المحتملة لكنها شددت على أن الحارس الأرجنتيني لا يُفضّل خيار الدوري السعودي لأسباب تتعلق بالمستوى الرياضي.

وأوضحت أن مارتينيز الذي فاز بجائزة أحسن حارس مرمى في العالم مرتين لا يفضّل الرحيل إلى دوري أقل من البريميرليغ، لا سيما أنه يخطط للوصول إلى نهائيات كأس العالم 2026 وهو في مستوى عال.

وتأتي هذه التطورات رغم ارتباط مارتينيز بعقد مع أستون فيلا يمتد حتى صيف عام 2029.

وتعاقد أستون فيلا مع مارتينيز عام 2020 قادما من أرسنال في صفقة بلغت 17.5 مليون يورو.

ومنذ ذلك الوقت شارك إيمليانو مارتينيز مع "الفيلانز" في 211 مباراة بجميع البطولات، اهتزت شباكه فيها 256 مرة في حين خرج بشباك نظيفة من 69 مباراة.

المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان