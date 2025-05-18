استقالة جماعية لمجلس إدارة الأفريقي التونسي

أعلن الأفريقي المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم في بيان -اليوم الأحد- استقالة مجلس إدارة النادي بكامل أعضائه على أن تسري الاستقالة بدءا من آخر اجتماع للمجلس عقد في 15 مايو/أيار الجاري.

وخسر الأفريقي 3-0 أمام مضيفه الاتحاد المنستيري ليودع دور الثمانية لكأس تونس في ختام موسم هزيل للفريق.

وقال الأفريقي في بيان الذي نشره عبر حسابه على فيسبوك "تبعا لما وقع معاينته من ثلب وقدح وتهم باطلة في حق أعضاء الهيئة (مجلس الإدارة) علاوة على استفحال التجاوزات اللفظية الخطيرة والمس من سمعتهم وأعراضهم وكرامتهم".

وأضاف الأفريقي "تعرضت الهيئة التسييرية للنادي لحملة انتقادات واسعة من جماهير الفريق بعد سلسة النتائج السلبية في الجولات الأخيرة في الدوري المحلي".

وتابع الأفريقي "نظرا لاستحالة مواصلة مهام الهيئة في ظروف عادية، خاصة أمام سوء النتائج الرياضية في آخر الموسم، فإننا نعلمكم بموجب هذا البلاغ أنه تم إعلام هيئة الحكماء عبر مراسلة رسمية بتاريخ الجمعة 16 مايو/أيار 2025 باستقالة الهيئة المديرة بكامل أعضائها".

وأنهى الأفريقي الدوري في المركز الرابع برصيد 54 نقطة بفارق 12 نقطة خلف الترجي المتوج باللقب.

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واستطرد البلاغ أنه "تم إيداع طلب إذن على عريضة لدى رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس لتعيين ثلاثة خبراء عدليين تعهد لهم مهمة التدقيق في حسابات النادي بطلب من الهيئة المديرة".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم مواصلة التسيير الإداري اليومي إلى حين انتخاب هيئة مديرة جديدة ضمانا للاستحقاق الرياضي في مختلف الفروع" داعيا لعقد انتخابات لاختيار مجلس الإدارة الجديد في موعد أقصاه 12 يونيو/حزيران المقبل.