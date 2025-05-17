ارتفاع صاروخي بقيمة 10 لاعبين في البريميرليغ

وضع موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في الإحصائيات والقيم السوقية للفرق واللاعبين في كرة القدم قائمة ضمت عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز الذين ارتفعت قيمتهم السوقية بشكل لافت خلال موسم 2024-2025.

وتصدر لاعبو أندية أرسنال وليفربول ومانشستر سيتي القائمة.

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وهناك العديد من الأسباب التي تدفع قيمة اللاعبين إلى الارتفاع سواءً أكان ذلك بفضل تحسن مستواهم، أو انضمامهم إلى فريق ناجح، أو ارتباطهم بصفقات انتقال.

تاليا قائمة 10 لاعبين زادت قيمتهم السوقية بشكل كبير في موسم 2024-2025:

10-الإنجليزي مايلز لويس-سكيلي (أرسنال): +26 مليون يورو

يجمع سكيلي بين السرعة والقوة والبراعة الفنية إلى جانب شجاعة مثيرة للإعجاب ليصبح نجما حقيقيا في فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

9- الإنجليزي ليام ديلاب (إيبسويتش تاون): +27 مليون يورو

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للتنافس على توقيع ديلاب، ويأتي تشلسي ومانشستر يونايتد على رأس قائمة المتنافسين. ويتوفر ديلاب مقابل 35.59 مليون يورو فقط هذا الصيف بسبب شرطه الجزائي.

8-البرازيلي فيتور ريس (مانشستر سيتي): +30 مليون يورو

يُعد ريس واحدا من 3 لاعبين تعاقد معهم مانشستر سيتي في يناير/كانون الثاني الماضي قادما من بالميراس مقابل 35.12 مليون يورو، ولا يزال البرازيلي في الـ19 من عمره فقط، وهو لاعب واعد.

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7-الإسباني دين هاوسن (بورنموث): +32 مليون يورو

انضم لاعب منتخب إسبانيا تحت 21 عاما إلى بورنموث قادما من يوفنتوس الصيف الماضي بعقد لمدة ست سنوات.

أثبت قلب الدفاع الشاب مؤخرًا جدارته بسلسلة من العروض المميزة ضد عمالقة الدوري، وارتبط اسمه بنخبة أندية البريميرليغ إلى جانب ريال مدريد.

6- الأوزبكي عبد القادر خوسانوف (مانشستر سيتي): +32.5 مليون يورو

بغض النظر عن بدايته المتعثرة مع مانشستر سيتي، أظهر خوسانوف لمحات من التألق منذ قدومه في يناير/كانون الثاني الماضي من لنس الفرنسي مقابل 40.34 مليون يورو.

ارتفعت قيمة الدولي الأوزبكي بشكل كبير رغم أن مدرب السيتي بيب غوارديولا قلل من استخدامه بشكل متزايد، ويُعتقد أنه منفتح على إعارة خوسانوف الموسم المقبل.

5-الانجليزي مورغان روجرز(أستون فيلا): +35 مليون يورو

ضمه أستون فيلا من ميدلسبره وعندما توقع كثيرون أن يجلس على مقاعد البدلاء في البداية، شارك لاعب الوسط المبدع في التشكيلة الأساسية للمدرب أوناي إيمري.

كان قرار إيمري حكيما؛ وسرعان ما أصبح روجرز جزءا لا يتجزأ من هجوم فيلا وتألق خلال مشوار في دوري أبطال أوروبا.

ويتوقع أن يكون اللاعب محط أنظار أندية تشلسي وليفربول ومانشستر سيتي هذا الصيف.

4- الهولندي ريان جرافينبيرش (ليفربول): +35 مليون يورو

يبدو الهولندي مناسبا تماما لمركز خط الوسط، حيث قدم رفقة مواطنه المدرب أرني سلوت أداء قويا ومسيطرا طوال الموسم، ولا عجب أن قيمته تضاعفت خلال الأشهر العشرة الماضية، وتبلغ حاليا 70 مليون يورو.

3-الإنجليزي إيثان نوانيري (أرسنال): +47 مليون يورو

أصبح نوانيري أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2022 عندما شارك لأول مرة مع أرسنال وهو في الـ15 من عمره.

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رغم صغر سنه، أثبت نوانيري أنه اللاعب لاعب سريع، ذكي، ومبدع بلا حدود، ونجح في أسر قلوب الجماهير في ملعب الإمارات.

2- الإنجليزي كول بالمر (تشلسي): +50 مليون يورو

استمتع بالمر بموسم 2024 استثنائي، مسجلا 25 هدفا ومقدما 13 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي وهو مرشح للفوز بالكرة الذهبية.

1- المصري عمر مرموش (مانشستر سيتي): +53 مليون يورو

انقض مانشستر سيتي سريعا في سوق الانتقالات الشتوية، وضمّ الدولي المصري إلى ملعب الاتحاد مقابل 70 مليون يورو.

وبعد بداية قوية مع آينتراخت فرانكفورت الألماني واصل مرموش سجله الرائع في إنجلترا، مسجلا 6 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وساهم في وصول السيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وليس من المفاجئ أن ترتفع قيمته السوقية من 22 مليون يورو إلى 75 مليون يورو، مما يضع مرموش ضمن قائمة أفضل 100 لاعب كرة قدم قيمة في العالم.