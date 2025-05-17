رونالدو يقترب من امتلاك ناد إسباني

يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي من الدخول في مجال الاستثمار في كرة القدم عبر امتلاكه أحد الأندية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن رونالدو قد يصبح قريبا واحدا من مُلّاك نادي ألميريا الإسباني بعد استحواذ مجموعة الشركة السعودية للإعلام (SMC) -التي يرأسها رجل الأعمال السعودي محمد الخريجي- على ملكية النادي.

وأوضحت أن الخريجي يرتبط بعلاقة وثيقة مع رونالدو، إذ لعب دورا محوريا في انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف النصر السعودي في يناير/كانون الثاني 2023.

وأشارت إلى أن هذه العلاقة الوثيقة قد تشجع رونالدو على شراء حصص في هذه الشركة المتخصصة في مجال الإعلام والإعلان والرياضة، كما أنه من المرجّح أن يكون له دور ما داخل النادي في المستقبل.

وبنى رونالدو خلال السنوات الماضية إمبراطورية من الأعمال والاستثمارات خارج نطاق كرة القدم تشمل الفنادق، والموضة، والتكنولوجيا، والصحة.

ويملك رونالدو حصصا في العلامة التجارية للمياه المعدنية "أورسو" (URSU)، وكذلك تطبيق نمط الحياة الصحية "إراكوليس" (ERAKULIS)، ومنتجات خاصة بالرياضيين، وملابس داخلية وعطور وأحذية جميعها تحمل علامته التجارية الخاصة "سي آر 7" (CR7).

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وتدير الشركة السعودية المساحة الإعلانية الخاصة بملعب الأول بارك معقل النصر الذي يلعب رونالدو في صفوفه.

في الأثناء، لن يؤثر انتقال ملكية النادي إلى الشركة السعودية على مجلس الإدارة الحالي الذي سيستمر في عمله كالمعتاد دون تغيير، كما سيبقى المدرب خوان فرانسيسك فيرير -الشهير بروبي- وجهازه الفني على رأس عملهم حتى نهاية عقدهم صيف 2027.

ويحتل ألميريا حاليا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية في إسبانيا برصيد 62 نقطة، وما زالت حظوظه في الصعود إلى الليغا قائمة عبر بوابة المُلحق "البلاي أوف".

ولكن يتعين عليه في البداية الحفاظ على هذا المركز مع بقاء 3 مباريات على نهاية الموسم ضد راسينغ سانتاندير وميرانديس وتينيريفي على التوالي، في ظل ملاحقة غرناطة (59 نقطة) وهويسكا (58 نقطة) من أجل هذا المركز.

ولا تُعد هذه المرة هي الأولى التي يرتبط بها اسم رونالدو في الاستثمار بأندية كرة قدم، بعد ظهور أنباء تحدثت عن احتمال شرائه نادي فالنسيا الإسباني، بالإضافة إلى استثمار جزء من أمواله في مانشستر يونايتد.