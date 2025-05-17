وفيّ لجدته ومحب لأسرته.. قصة مؤثرة وراء اسم لامين جمال

يحظى لامين جمال نجم برشلونة باهتمام كبير من وسائل الإعلام، بعد الأداء الفني المذهل الذي قدّمه مع برشلونة هذا الموسم وقيادته الفريق للتتويج بـ3 ألقاب محلية.

وليس هذا فحسب بل انهالت على لامين جمال عديد من عبارات المديح والإطراء من قبل الصحافة ونجوم كرة القدم، بسبب شخصيته القوية وأدائه الرائع، خاصة في المباريات الكبيرة.

وُلد لامين جمال يوم 13 يوليو/تموز 2007 في بلدة إسبلوغاس دي يوبريغات الواقعة ضمن حدود برشلونة، لأب مغربي يدعى منير نصراوي، وأم من غينيا الاستوائية واسمها شيلا إيبانا.

قبل ولادته بوقت قصير كانت أسرته تعيش ظروفا حرجة، فتلّقت مساعدة من شخصين في أثناء وجودها في إحدى محطات رحلتهم مهاجرين إلى برشلونة.

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سبب تسمية لامين جمال

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإنه في الوقت الذي لم يتمكن فيه والدا جمال من دفع إيجار السكن الذي كانا يعيشان فيه، ساعدهما رجلان اسمهما لامين وجمال في توفير مسكن.

وتقديرا لهما وفي بادرة امتنان، أطلق منير على طفله اسمهما معا، وهو ما يفسر الاسم المركب لنجم برشلونة المتألق.

👶⚽️ La historia de Lamine Yamal Nasraoui Ebana 🏡 Cuando sus padres eran jóvenes, vivieron en casa de dos personas que se llamaban Lamine y Yamal 👀👉 "No pudieron pagarles el alquiler y les prometió que si un día tenían un hijo les pondría sus nombres"#elBar95☕️🔥 pic.twitter.com/Wq3EuoBA1G — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 17, 2024

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ونشأ نجم برشلونة الشاب في حيّ "روكافوندا" العمالي الذي تنتهي رموز بريده بالرقم 304، وهو الرقم الذي يشكّله جمال بأصابعه كلما سجل هدفا للبلوغرانا أو لمنتخب إسبانيا، وهي وسيلته للتعبير عن رفضه نسيان أصوله، بل وإظهارها لأوروبا والعالم.

كما يحرص لامين جمال على وضع 3 أعلام على حذائه لإسبانيا والمغرب وغينيا الاستوائية، وهي الدول الثلاث التي تمثّل هويته من ناحية والده ووالدته وكذلك الفريق الوطني الذي يلعب له حاليا.

وفاء لامين لجدته

وحسب الصحيفة ذاتها، انفصل والداه وهو في سن مبكّرة، ورغم ذلك يحافظ جمال على علاقة طيبة مع كليهما، علما بأنه تربى على يد جدّته فاطمة التي غادرت مدينة طنجة المغربية قبل أكثر من 30 عاما للعيش في العاصمة الإسبانية مدريد.

هناك عملت فاطمة لبعض الوقت مقدّمة رعاية لكبار السن، وبعد وفاة المسّن الذي كانت تهتم به تنّقلت في عدة بلدات إسبانية حتى استقرت بها الحال في برشلونة مع أبنائها الأربعة ومن بينهم منير والد لامين جمال.

لامين يامال مع جدته 🥹🤍 pic.twitter.com/ly71CmRoob — 🤍 1985 🤍 (@3zizYT) August 8, 2024

وعندما سطع نجم لامين جمال وأصبح يتقاضى راتبا كبيرا من كرة القدم إلى جانب عقد الرعاية من "أديداس"، فإن أول شيء فعله هو شراء منزل لجدته بالقرب من بيت أسرته، وفق ما أكده موقع "لارزون" الإسباني.

ويولي لامين جمال اهتماما بالغا بأسرته، وآخرهم أخوه الأصغر كين الذي وُلد في السادس من سبتمبر/أيلول 2022، والذي يُعد بمثابة "القلب النابض" للاعب ويحرص على اصطحابه معه في معظم المباريات سواء لبرشلونة أو لمنتخب إسبانيا.

وقد ظهر كين محمولا بين يدي لامين بعد عديد من المباريات المهمة، أبرزها احتفالات برشلونة بكأس ملك إسبانيا، وكذلك بعد الفوز على ريال مدريد في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

¿El próximo verdugo del Real?

En medio de la celebración del @FCBarcelona_es tras ganar el Derby ante @realmadrid se produjo este tierno episodio. Lamine Yamal fue sorprendido por la presencia de su hermanito Keyne.

¿Seguirá los pasos de la máxima figura del Barça?… pic.twitter.com/pfzdVZolVl — El Imparcial (@vicsostoa) May 12, 2025

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والآن أصبح لامين جمال (17 عاما) واحدا من أبرز نجوم برشلونة، إن لم يكن أبرزهم على الإطلاق، ولاعبا أساسيا في منتخب إسبانيا.

ومنذ مشاركته لأول مرة مع الفريق الأول لبرشلونة في أبريل/نيسان 2023، خاض 104 مباريات بجميع البطولات، وسجل خلالها 24 هدفا وقدمّ 34 تمريرة حاسمة، وفق أرقام موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، وقد حطّم عديدا من الأرقام القياسية.

كما تُوج بـ4 ألقاب مع برشلونة هي الدوري الإسباني (2)، كأس ملك إسبانيا (1)، وكأس السوبر الإسباني (1)، بالإضافة إلى لقب كأس أوروبا (يورو 2024) مع منتخب إسبانيا.