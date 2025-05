مَن هويسين مدافع ريال مدريد الجديد؟

حسم ريال مدريد الإسباني أولى صفقاته لتعزيز الفريق استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، وللمنافسة بقوة على الألقاب في الموسم القادم 2025-2026 بعد أن ذهبت جميع ألقاب الموسم الحالي محليا لغريمه برشلونة.

وأعلن ريال مدريد -السبت- إتمام اتفاقه مع بورنموث الإنجليزي لضم اللاعب الإسباني دين هويسين اعتبارا من بداية الشهر القادم في عقد يمتد 5 سنوات، أي حتى 30 يونيو/حزيران 2030.

وأشادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بالمدافع الشاب البالغ من العمر 20 عاما "لم يتعاقد ريال مدريد مع قلب دفاع واعد فحسب، بل مع لاعب شاب يتمتع بقدر عال من الاتزان والنضج"، في إشارة منها إلى أنه نادرا ما يُطرد في المباريات".

وبحسب الصحيفة، لم يضطر ريال مدريد إلى التفاوض مع بورنموث بشأن هويسين، وفضل مباشرة دفع قيمة الشرط الجزائي المقدرة بنحو 59.3 مليون يورو، على 3 أقساط.

وسيحصل يوفنتوس الإيطالي، النادي السابق للاعب على 10% من قيمة المبلغ، مقابل 5% لناديي ملقا وسان فيليكس اللذين لعب في صفوفهما في بداية مشواره.

ولد هويسين في الـ14 من أبريل/نيسان 2005 في أمستردام لأبوين هولنديين، ثم انتقل إلى مدينة ملقا الإسبانية وهو في العاشرة من عمره ليبدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية الصغرى لفريق المدينة الإسبانية.

وخلال مسيرته الكروية لعب لأندية يوفنتوس وروما الإيطاليين، قبل انتقاله إلى بورنموث صيف عام 2024 في صفقة بلغت 15 مليون يورو، وهناك لمع نجمه وخاض 34 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 3 أهداف، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

Dean Huijsen will join Real Madrid after a standout season with @afcbournemouth 🍒 pic.twitter.com/wFLPckl8Ak

أما على الصعيد الدولي، فلم يفكّر هويسين مرتين حين تمت دعوته من المدرب لويس دي لا فوينتي لتمثيل المنتخب الإسباني رغم أنه لعب لمنتخب هولندا تحت 16 و17 و18 عاما.

وشارك هويسين في مباراتي إسبانيا ضد هولندا في ذهاب وإياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، ومن المرجّح استدعاؤه لقائمة دي لا فوينتي استعدادا لمواجهة فرنسا في نصف نهائي البطولة ذاتها في يونيو/حزيران المقبل.

اللافت في هويسين، إتقانه 4 لغات بطلاقة: الإنجليزية، الإسبانية، الإيطالية، والهولندية.

وفي بداية مسيرته الكروية كان أليخاندور سانتستيبان، هو من يدير أعماله، قبل أن يتولى والده دوني هذه المهمّة ويحرص أيضا هو ووالدته على مرافقته إلى جميع المباريات، علما بأن والده دوني كان لاعبَ كرة قدم محترفاً في فترة التسعينيات عندما لعب مهاجما لأندية أياكس أمستردام وألكمار.

ويفضّل هويسين ارتداء القميص رقم 4 مثل قدوته المدافع الدولي الأسبق سيرجيو راموس الذي صنع التاريخ مع النادي الملكي قبل رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ثم مونتيري المكسيكي.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن راموس أرسل رسالة إلى هويسين بعد الإعلان انتقاله إلى ريال مدريد قال فيها "أتمنى لك التوفيق أخي، كن قويا".

🤍✨ Sergio Ramos’ message to Dean Huijsen: “All the best, brother. Go for it all”. pic.twitter.com/V2GnYLRlbq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2025