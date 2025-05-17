بعد حسم اللقب.. برشلونة يقترب من إنجاز جديد في الليغا

يقترب برشلونة بطل الدوري الإسباني هذا الموسم من تحقيق إنجاز جديد في الليغا، بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك.

وسجّل برشلونة 97 هدفا في 36 مباراة ببطولة الليغا هذا الموسم 2024-2025، ويقف على بُعد 3 أهداف فقط من الوصول إلى الهدف رقم 100.

🇪🇸 | Barcelona = LaLiga champions! LaLiga 2024/25: • Most goals scored: Barcelona (97)

• Most xG accumulated: Barcelona (87.58)

• Most big chances: Barcelona (154)

• Most shots p/g: Barcelona (17.8)

• Most shots on target p/g: Barcelona (6.6)

• Most touches in pen. area… pic.twitter.com/3fgqrVRXdG — Sofascore Football (@SofascoreINT) May 15, 2025

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وبالنظر إلى القوة الهجومية الفتاكة لبرشلونة هذا الموسم، فإن بإمكانه الوصول إلى هذا الهدف مع بقاء مباراتين سيخوضهما ضد فياريال وأتلتيك بلباو على ملعبي مونتجويك الأولمبي وسان ماميس في الجولتين الـ37 و38 على التوالي.

وإذا نجح برشلونة في تسجيل هدفه المئة بالدوري الإسباني، فسيكون قد حقق هذا الإنجاز للمرة التاسعة في تاريخه، وفق ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، والمرة الأولى منذ رحيل الثلاثي الأسطوري الشهير: ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار.

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وفي ما يلي المواسم الثمانية السابقة التي سجل فيها برشلونة 100 هدف أو أكثر في الدوري الإسباني:

موسم 2016-2017: 116 هدفا.

موسم 2012-2013: 115 هدفا.

موسم 2011-2012: 114 هدفا.

موسم 2015-2016: 112 هدفا.

موسم 2014-2015: 110 أهداف.

موسم 2008-2009: 105 أهداف.

موسم 1996-1997: 102 أهداف.

موسم 2013-2014: 100 هدف.

وترى الصحيفة ذاتها، أنه من المستحيل الوصول أو حتى الاقتراب من الرقم القياسي الذي حققه برشلونة في موسم 2016-2017، حين سجّل في تلك النسخة 116 هدفا.

وعلى مستوى جميع البطولات، هز برشلونة شباك المنافسين هذا الموسم 169 مرة، وهي خامس أفضل حصيلة تهديفية في تاريخ النادي.

ولا يزال بإمكان فريق المدرب الألماني فليك بلوغ المركز الثاني في هذا التصنيف بتجاوز الـ175 هدفا التي سجّلها برشلونة في موسم 2015-2016.

أما الرقم القياسي الإجمالي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بجميع البطولات، فتحقّق موسم 2011-2012 حين سجّل الفريق 190 هدفا، وهو رقم من المستحيل الوصول إليه بالنسبة لبرشلونة فليك.

واحتكر برشلونة جميع الألقاب المحلية هذا الموسم، بفوزه على ريال مدريد بنتيجة 5-2 و3-2 في المباراة النهائية لبطولتي كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وبعدها حسم لقب الدوري للمرة الـ28 في تاريخه، بعد انتصارين ثمينين على ريال مدريد وإسبانيول 4-3 و2-0 في الجولتين الـ35 والـ36 على التوالي.