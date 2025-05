بعد حسم اللقب.. برشلونة يقترب من إنجاز جديد في الليغا

يقترب برشلونة بطل الدوري الإسباني هذا الموسم من تحقيق إنجاز جديد في الليغا، بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك.

وسجّل برشلونة 97 هدفا في 36 مباراة ببطولة الليغا هذا الموسم 2024-2025، ويقف على بُعد 3 أهداف فقط من الوصول إلى الهدف رقم 100.

🇪🇸 | Barcelona = LaLiga champions!

LaLiga 2024/25:

• Most goals scored: Barcelona (97)

• Most xG accumulated: Barcelona (87.58)

• Most big chances: Barcelona (154)

• Most shots p/g: Barcelona (17.8)

• Most shots on target p/g: Barcelona (6.6)

• Most touches in pen. area… pic.twitter.com/3fgqrVRXdG

— Sofascore Football (@SofascoreINT) May 15, 2025