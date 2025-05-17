مولر يودع الدوري الألماني بفوز كبير لبايرن ميونخ على هوفنهايم

خاض توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونخ آخر مباراة له ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم وحقق فريقه الفوز، لكنه لم يكشف عن وجهته المستقبلية.

وشارك مولر أساسيا في المباراة التي فاز بها فريقه على هوفنهايم 4-0 في آخر جولة من الدوري الألماني السبت.

وحقق مولر (35 عاما) لقبه رقم 13 في الدوري الألماني معززا الرقم القياسي المسجل باسمه، لكنه لن يبقى في الدوري الألماني احتراما لفريقه بايرن ميونخ.

وقال مولر مازحا عن الفترة التي أمضاها بعدما أعلن رحيله عن الفريق: "الناس يرسلون لي برقيات وداع منذ 6 أسابيع".

وأضاف: "لقد كان وقتا رائعا وجنونيا، الدوري الألماني كان دائما بطولتي، أن ألعب عددا كبيرا من المباريات أمر رائع حقا".

وتابع مولر: "أردت أن أسجل من أجل الفوز بالمباراة وليس فقط هدفا وداعيا، كرة القدم هي الفوز".

وشارك مولر للمرة الأولى مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني عام 2008، ومنذ ذلك الحين خاض 503 مباريات بالمسابقة، وسيواصل اللعب مع بايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية في منتصف يونيو/حزيران المقبل، لكن المتوقع أن ينتقل إلى الدوري الأميركي.

وقال مولر: "أعلم ما سأفعله بالغد وبعد الغد، الأمر يتعلق بالوقت فقط، سآخذ وقتي، وستكون هناك فترة توقف قصيرة قبل المباراة المقبلة منتصف يونيو/حزيران".

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وأضاف: "يعجبني عندما يفكر الناس خارج الصندوق ويقدمون لي عرضا، يجب أن يكون ذلك ناجحا".

وأنهى الإنجليزي هاري كين الموسم هدافا للدوري الألماني للموسم الثاني على التوالي مسجلا 26 هدفا، وقال إن الفوز باللقب جعل ذلك الأمر أكثر متعة.

وقال كين، بعدما شارك بديلا في مباراة هوفنهايم، "هذا ما كنت أنتظره، من الرائع أن أنهي الموسم بهدف آخر".