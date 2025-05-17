"كاف" يكشف عن كأس جديدة لدوري أبطال أفريقيا

سيقدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) كأسا جديدة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك قبل نهائي البطولة الذي سيجمع بيراميدز المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وستقام مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 24 مايو/أيار الجاري في بريتوريا، على أن تستضيف القاهرة مباراة الإياب في الأول من يونيو/حزيران المقبل.

وقال الكاف اليوم الجمعة في بيان، إنه "سيتم الكشف عن الكأس الجديدة يوم الخميس 22 مايو/أيار في جوهانسبرغ بحضور أساطير كرة القدم الأفريقية والناديين المشاركين في النهائي".

وأشار الكاف إلى أن توقيت الكشف عن الكأس "يضيف المزيد من الإثارة المحيطة بالمباراة الحاسمة".

وظهر الشكل الحالي من كأس دوري أبطال أفريقيا في عام 2007، وكان النجم الساحلي التونسي أول من توج بها، وفاز الأهلي المصري بأكثر عدد من الألقاب منذ ذلك الحين بعد تتويجه سبع مرات آخرها العام الماضي.