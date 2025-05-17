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أبرز مشاهد احتفالات برشلونة بالليغا.. تدخين تشيزني ومصاصة لامين جمال

كومبو لفريق برشلونة
احتفالات صاخبة للاعبي برشلونة بلقب الدوري الإسباني (مواقع التواصل)
17/5/2025

شهدت الاحتفالات الصاخبة لنادي برشلونة بتتويجه بالألقاب المحلية هذا الموسم العديد من المواقف الطريفة، وكان أبطالها المدرب الألماني هانسي فليك وعددا من اللاعبين.

واحتفل برشلونة أمس مع الجماهير بالألقاب التي فاز بها الفريق، وآخرها الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث انطلقت حافلة مكشوفة تحمل اللاعبين من ملعب كامب نو عند الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، وجابت شوارع المدينة وانتهت في وقت متأخر من الليل عند ما يُعرف بقوس النصر.

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وازدحمت شوارع برشلونة بعشرات الآلاف من عشاق النادي الكتالوني الذين خرجوا للاحتفال مع فريقهم بعد عامين من آخر لقب دوري فاز به الفريق مع المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

ومن بين هذه المواقف أظهر مقطع فيديو فليك وهو يُمسك بلاعبه فيرمين لوبيز بشدة، في وقت كان فيه اللاعب يحتفل بحماسة شديدة مع الجماهير.

ويبدو أن فليك خشي على لاعبه من السقوط خاصة أن فيرمين كان يقف على الحافة.

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كما خطف البولندي فوتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة الأضواء خلال الاحتفالات، إذ ظهر في مقطع فيديو آخر وهو يدخّن بشكل علني أثناء الاحتفالات.

اللافت أن مشجعي برشلونة تفاعلوا مع الحارس البولندي بشدة وهتف العشرات منهم له بعبارة "تشيزني المدخن".

وفي الوقت نفسه، رُصد تشيزني (34 عاما) وهو يعرض التدخين على زميله الشاب مارك بيرنال (17 عاما).

وكسب إنييغو مارتينيز مدافع برشلونة قلوب مشجعي "البلوغرانا"، حيث ظهر ممسكا بالعلم الكتالوني ولوّح به بشدة وكأنه أحد أبناء الإقليم.

ومن المعروف عن مارتينيز أنه من إقليم الباسك الذي يلعب له ناديا أتلتيك بيلباو فريقه السابق وريال سوسيداد.

كما ظهر الشاب لامين جمال منتشيا للغاية بألقاب فريقه الثلاثة، حيث رُصد وهو يرقص على ظهر الحافلة وفي فمه "مصاصة".

وتُوج برشلونة بكأس السوبر الإسباني عقب فوزه في النهائي على ريال مدريد 5-2، وذلك في يناير/كانون الثاني الماضي، وتبعه كأس ملك إسبانيا بانتصاره على غريمه التقليدي 3-2 في أبريل/نيسان الفائت.

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كما حسم لقب الدوري الإسباني قبل جولتين من النهاية، بعد انتصارين ثمينين للغاية في الجولتين 35 و36 على ريال مدريد وإسبانيول بنتيجتي 4-3 و2-صفر على التوالي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، مما يعني أن مباراتيه المتبقيتين ضد فياريال وأتلتيك بيلباو هما تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكتالوني.

المصدر : الصحافة الإسبانية

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