أبرز مشاهد احتفالات برشلونة بالليغا.. تدخين تشيزني ومصاصة لامين جمال

شهدت الاحتفالات الصاخبة لنادي برشلونة بتتويجه بالألقاب المحلية هذا الموسم العديد من المواقف الطريفة، وكان أبطالها المدرب الألماني هانسي فليك وعددا من اللاعبين.

واحتفل برشلونة أمس مع الجماهير بالألقاب التي فاز بها الفريق، وآخرها الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث انطلقت حافلة مكشوفة تحمل اللاعبين من ملعب كامب نو عند الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي، وجابت شوارع المدينة وانتهت في وقت متأخر من الليل عند ما يُعرف بقوس النصر.

وازدحمت شوارع برشلونة بعشرات الآلاف من عشاق النادي الكتالوني الذين خرجوا للاحتفال مع فريقهم بعد عامين من آخر لقب دوري فاز به الفريق مع المدرب السابق تشافي هيرنانديز.

ومن بين هذه المواقف أظهر مقطع فيديو فليك وهو يُمسك بلاعبه فيرمين لوبيز بشدة، في وقت كان فيه اللاعب يحتفل بحماسة شديدة مع الجماهير.

ويبدو أن فليك خشي على لاعبه من السقوط خاصة أن فيرمين كان يقف على الحافة.

🤣 El vídeo de la tarde. 🥳 Fermín, en pleno éxtasis, celebrando y cantando de pie en el filo del autocar… y Hansi Flick sujetándole para que no se caiga. pic.twitter.com/qDYjvQ3NxO — Alejandro Segura (@A_SeguraJ) May 16, 2025

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كما خطف البولندي فوتشيك تشيزني حارس مرمى برشلونة الأضواء خلال الاحتفالات، إذ ظهر في مقطع فيديو آخر وهو يدخّن بشكل علني أثناء الاحتفالات.

اللافت أن مشجعي برشلونة تفاعلوا مع الحارس البولندي بشدة وهتف العشرات منهم له بعبارة "تشيزني المدخن".

🤣 Siguen los cánticos de "Szczesny fumador"pic.twitter.com/wLI6YKp0gj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 16, 2025

وفي الوقت نفسه، رُصد تشيزني (34 عاما) وهو يعرض التدخين على زميله الشاب مارك بيرنال (17 عاما).

وكسب إنييغو مارتينيز مدافع برشلونة قلوب مشجعي "البلوغرانا"، حيث ظهر ممسكا بالعلم الكتالوني ولوّح به بشدة وكأنه أحد أبناء الإقليم.

ومن المعروف عن مارتينيز أنه من إقليم الباسك الذي يلعب له ناديا أتلتيك بيلباو فريقه السابق وريال سوسيداد.

🔴 Polémica con Íñigo Martínez: ondea una gran estelada y luce una ikurriña atada al cuello durante la rúa del Barça por el campeonato de liga El defensa vasco provocó la euforia de muchos aficionados cuando cogió la bandera durante la celebración por las calles de Barcelona pic.twitter.com/uLm5mJuqkU — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) May 17, 2025

كما ظهر الشاب لامين جمال منتشيا للغاية بألقاب فريقه الثلاثة، حيث رُصد وهو يرقص على ظهر الحافلة وفي فمه "مصاصة".

Lamine Yamal metió BAILECITO en pleno Parade del Barcelona campeón de #LaLigaxESPN… ¡No se separa de Raphinha la Joya Culé!pic.twitter.com/rVi7vncejy — SportsCenter (@SC_ESPN) May 17, 2025

وتُوج برشلونة بكأس السوبر الإسباني عقب فوزه في النهائي على ريال مدريد 5-2، وذلك في يناير/كانون الثاني الماضي، وتبعه كأس ملك إسبانيا بانتصاره على غريمه التقليدي 3-2 في أبريل/نيسان الفائت.

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كما حسم لقب الدوري الإسباني قبل جولتين من النهاية، بعد انتصارين ثمينين للغاية في الجولتين 35 و36 على ريال مدريد وإسبانيول بنتيجتي 4-3 و2-صفر على التوالي.

ورفع برشلونة رصيده إلى 85 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد، مما يعني أن مباراتيه المتبقيتين ضد فياريال وأتلتيك بيلباو هما تحصيل حاصل بالنسبة للفريق الكتالوني.