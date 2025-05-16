موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تستعرض الجزيرة نت موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وقنوات البث المباشر والحي الناقلة للمباراة.

موعد مباراة إشبيلية ضد ريال مدريد

تقام المباراة يوم الأحد 18 مايو/أيار الجاري على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" في إشبيلية.

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وتبدأ المباراة الساعة الثامنة مساء (20:00) حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة.

قنوات البث المباشر والحي الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الإسباني:

beIN Sports HD 3

ويمكنكم متابعة المباراة من التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الدور الأول للدوري الإسباني بفوز ريال مدريد 4-2 على إشبيلية.

ريال مدريد يتفوق على إشبيلية بالمواجهات السابقة

ويتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ71 انتصارا مقابل 28 لإشبيلية، وانتهت 20 مباراة بالتعادل.

وضمن برشلونة التتويج بلقب الدوري الإسباني حيث ينفرد بالصدارة برصيد 85 نقطة، يليه ريال مدريد (78 نقطة)، ويحتل إشبيلية المركز الـ13 برصيد 41 نقطة.